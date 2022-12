Odian la Navidad: 4 signos zodiacales que se vestirán de Grinch el 25 de diciembre

La navidad y el año nuevo son de las épocas más esperadas por todos, pues estas fiestas familiares nos reúnen con nuestros seres queridos para celebrar, amarnos y recibir regalos. Sin embargo, hay signos zodiacales que debido a su personalidad, no son fans de esta época y se comportan peor que el Grinch.

Nuestra personalidad, según la astrología, muchas veces se define o se ve influenciada por las energías de los planetas y astros que afectan nuestro signo zodiacal. El 24 de diciembre es para celebrar en familia, una gran cena y rodearnos de amor y deseos, pero algunos no disfrutan estas festividades como los demás.

Y es que, puede que consideren que la navidad no debería ser la única fecha para perdonar o convivir, tampoco basar la felicidad en regalos. De acuerdo con el medio Univisión, en la astrología existen signos que no son felices celebrando la navidad y son más amargados que el Grinch.

La navidad no es para ellos, estos signos son peor que el Grinch

Cáncer

Aunque es considerado un signo zodiacal muy sensible y con gran apego, en realidad prefieren mantenerse alejado de los demás. Interactuar con los demás no es lo suyo, por lo que pueden evitar socializar o expresar sus emociones. Puede que no disfruten la navidad en familia.

Libra

Al ser representados por una balanza, este signo buscará un entorno tranquilo sin que nada lo altere, además, las reuniones con otras personas no son de su agrado. No les gusta sentirse expuestos o cuestionados sobre su vida, aunque no son solitarios, si se mantienen reservados y sin que nada altere su paz.

Acuario

Es uno de los signos con mayor simpatía y aunque son un imán para las personas y tienen un alma fiestera, en realidad la navidad no es lo suyo. Organizar una fiesta en familia o con un gran grupo de personas no se les da bien, y es que los platillos decembrinos pueden no ser de su agrado, ya que tienen un paladar exigente.

Virgo

Este signo puede rehusarse a caer en el llamado capitalismo de comprar regalos para navidad, pues muchas veces lo consideran un compromiso y no algo que nace del corazón. También son personas muy rencorosas, por lo que el ambiente navideño lleno de amor y magia no son lo suyo, y menos si alguien no fue bueno con ellos.

