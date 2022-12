VIDEO: Mhoni Vidente predijo fuerte sismo en diciembre que sacudiría CDMX

Vaya sorpresa que se llevaron los mexicanos la mañana de este domingo cuando un sismo con magnitud preliminar de 6 despertó a miles de personas tanto en el epicentro en Tecpán, al sur de Guerrero, como en otros estados de la república, entre ellos la CDMX que siempre suele resentir los eventos telúricos que azotan al país en diferentes momentos del año, incluyendo el pasado 19 de septiembre. El incidente, hasta el momento sin daños, no ha sido lo único que ha llamado la atención, pues los usuarios de redes sociales no han dudado en recordar a Mhoni Vidente.

Y es que en las famosas predicciones que la vidente cubana comparte con El Heraldo de México ya había alertado sobre un fuerte sismo que sacudiría a la CDMX este diciembre y según advirtió, la población debe mantenerse atenta ya que lo que ocurrió este domingo no será lo único. Durante uno de los episodios de "Los Astros con Mhoni Vidente", destacó que "los sismos van a seguir" y que este mes será uno de los más preocupantes por un fuerte terremoto con una magnitud de al menos 7.

"Visualizo que los próximos sismos van a ser en el mes de diciembre. Los días más críticos en cuestión de que vuelva a temblar va a ser el día 3, 12 el día de la Virgen María, 13 o 23 de diciembre. También veo un sismo fuerte de 7.1 o 7.4, pasando los 7, pero nada grave, nada más el puro susto", dijo en su podcast.

A pesar de ello Mhoni Vidente también afirmó que los sismos que predijo no sólo no serán graves, sino que no se originarán en la CDMX, pues al igual que en otras ocasiones se originarán en diferentes puntos de la república. Entre los detalles que compartió explicó que las siguientes fechas en las que podrían suceder sismos tendrían lugar en Oaxaca o Michoacán y el movimiento llegaría hasta la capital.

En las predicciones de la vidente cubana también llamó la atención no sólo que este domingo 11 de diciembre los mexicanos despertaron al sonido de la alarma sísmica, sino que también adelantó terremotos de importancia en otras partes del mundo; mientras que en México afirmó que para los próximos años sólo se esperan eventos menores a los 5 grados.

"Donde veo sismos fuertes es en Japón, China, Indonesia, Chile, Ecuador, Perú y México; en el sentido de 7 grados, arriba de 6 grados ya es muy fuerte", explicó.

Aunque las fechas que compartió la experta ya pusieron en alerta a muchos, también destacó en sus predicciones que sólo se verán durante la era de Sagitario, también conocida como el momento de los terremotos. Sobre ello precisó que los eventos deberían de ocurrir entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre porque "Sagitario es constantemente de movimientos".

No sólo sismos, ¿qué más se espera para diciembre?

De acuerdo con Mhoni Vidente, los sismos no son los únicos fenómenos naturales que hay que esperar para el mes de diciembre, pues la era de Sagitario los eventos naturales se harán más que presentes con los "volcanes, de los cambios climáticos. Tremendo como nunca los había visto; viene un invierno peor que nunca", indicó antes de señalar que para el próximo año la situación será diferente con temporadas muy calurosas.

SIGUE LEYENDO

VIDEOS: así se vivió el fuerte sismo magnitud 6 en Guerrero

Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 11 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy domingo 11 de diciembre según tu signo