Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 11 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 5 al 9 diciembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Si haces compras relacionadas con la tecnología ahora, te saldrán muy bien. Tendrás noticias sobre un nuevo trabajo o algo relativo a él que te hará ilusión. Las inversiones inmobiliarias te darán buenos resultados, si es tu caso.

Laboralmente habrá conflictos de los que te conviene apartarte sin dudarlo. En el amor debes aprovechar que tu pareja está tan cariñosa y prepararle una velada especial. Por fin podrás reunirte hoy con personas a las que aprecias de verdad. Te mueves en arenas movedizas y no sabes muy bien cómo vas a salir, ten calma.

TAURO

Te esfuerzas mucho y no ves recompensa Tauro , pero hay que saber venderse bien. Si te deben algo, no te impacientes, sólo pide las cosas tranquilamente. Si haces algún cursillo y completas tu formación, podrás promocionarte en el trabajo. Cumplirás tus obligaciones disfrutando con ellas, estás en una gran racha en lo laboral.

Necesitas tener más sinceridad contigo y con los demás, no te engañes. Tendrás excelentes relaciones afectivas con todas las personas de tu entorno. Ten cuidado con la gente que te rodea alguien se aprovecha de ti, y seguramente lo sabes.

GÉMINIS

Tendrás noticias positivas sobre la evolución de tu economía próximamente Géminis . Controla bien tus gastos, pueden surgir algunos imprevistos en este día. En el trabajo tienes que controlar tu orgullo, porque no siempre tienes la razón. Recurre a tu intuición para saber si te puedes fiar de cierta persona o no.

Emocionalmente pasas por un mal momento, no dejes que te afecte de más. Si tienes pareja organiza una cena romántica, verás cómo funciona muy bien. Quieres retomar unos estudios o plan que habías abandonado y debes hacerlo. No dejes que los nervios te dominen y duerme más horas para recuperarte.

CÁNCER

Vas a emplear tu inventiva en sortear dificultades y te dará buenos resultados Cáncer . Tendrás que organizarte bien para no perder el rumbo, pero puedes hacerlo. Laboralmente aumentará tu popularidad y te encontrarás a gusto este día. No estás en situación de derrochar sin sentido, controla un poco tus gastos.

Tus hijos, si tienes, pueden darte grandes alegrías en estos momentos, dedícales tiempo. No recuerdas bien donde pones las cosas, intenta organizarte mejor. Ten cuidado con los comentarios que lanzas al aire, podrías herir a alguien.

LEO

Podrías invertir tus ahorros en algo que de verdad te ilusiona ahora mismo Leo. No seas muy radical cuando manifiestes tus opiniones en el trabajo, ten calma. Cuando vuelvas a la rutina, tu rendimiento aumentará bastante. Lo que planees a largo plazo te funcionará mucho mejor que lo más próximo.

Tiendes a separarte de alguna persona que te ha decepcionado, lo superarás. Deja de lado tus sentimientos de frustración y tendrás más positividad, te beneficiará. Estos días se despertarán en ti nuevos intereses o deseos de aprender cosas. En el amor atravesarás una etapa de optimismo y de ilusión con tu pareja, si tienes.

VIRGO

Puede que te venga algún que otro gasto Virgo , pero podrás asumirlo sin traumas. Tendrás la oportunidad de hacer algo diferente en el trabajo, tendrás un cambio positivo. Sigues en un momento regular de dinero, pero es pasajero, irás remontando.

Disfruta más de tu tiempo libre, no desatiendas tus hobbies y busca compañía. Van a invitarte a alguna fiesta y si vas, lo pasarás estupendamente. Tendrás un espíritu inquieto y de aventura durante este día, te moverás mucho.

LIBRA

Si necesitas ayuda en el trabajo no temas pedirla Libra , colaborarán contigo. Durante éstos días modera los gastos y no lleves la tarjeta de crédito. En el terreno laboral no bajes la guardia, alguien te quiere fastidiar. Andas mal económicamente, pero sabrás apañártelas con mucha imaginación.

Se van a activar unos asuntos que tenías pendientes desde hace tiempo. Quizá no sea el mejor momento para el amor, pero sí para los amigos.

ESCORPIO

Laboralmente tendrás tensión y un ambiente poco agradable Escorpio , mantente al margen. Necesitas esforzarte más para sacar el trabajo que se te va acumulando. Si no consigues acabar todo lo que empieces, no te agobies y organízate. Intenta ser más realista cuando organices tu presupuesto, evita riesgos.

No retrases más tiempo esos asuntos pendientes, te aliviarás al despacharlos. Si tienes que salir de viaje no escatimes en los preparativos, estás con mucho despiste.

SAGITARIO

Tendrás la oportunidad de demostrar lo que vales en el terreno laboral Sagitario . Laboralmente volverá a resultarte estimulante porque encontrarás algún reto. Tendrás mucho estrés en el trabajo y te costará concentrarte, relájate. En lo personal estás pasando una etapa de altibajos, no te dejes llevar.

Aprovecha estos días para conocer gente nueva e interesante, estás en racha. En el amor sopesa bien los pros y los contras de las cosas antes de tomar una decisión. Una persona querida te dirá algo que no te gusta, pero será por tu bien.

CAPRICORNIO

Capricornio , tienes que evitar en especial cometer dos veces el mismo error en el trabajo. Una antigua amistad va a proponerte una oportunidad laboral, aprovéchala. Tienes que seguir esforzándote para conseguir tus metas, pero no te agobies. Trata de mantenerte lejos de tus amigos problemáticos.

Se aproximan nuevos proyectos que te resultarán bastante satisfactorios. Puede que encuentres a alguien que despierte tu interés en lo sentimental. Deja de lado los temas que te preocupan menos y céntrate en lo importante. Últimamente tu alimentación está muy descompensada, trata de equilibrarla.

ACUARIO

Pueden ofrecerte un trabajo con mejores condiciones que las que tienes actualmente Acuario . Laboralmente deberás tener cien ojos, estarás en todo y darás lo mejor de ti. A partir de mañana los cambios en la economía te estarán animando mucho. Las tensiones no te causarán excesivo estrés estos días.

No cuentes tus secretos a personas de poca confianza, ten discreción especialmente estos días. Encontrarás soluciones a tu medida para algún asunto que te preocupaba. Podrías tener un momento muy divertido y grato a lo largo de esta jornada.

PISCIS

Uniendo suerte y sentido común tendrás un gran éxito en este momento laboralmente, adelante. Tienes proyectos nuevos y quieres hacer un cambio de vida, es el momento. Tendrás una noticia de trabajo que supondrá un avance profesional importante.

Te convendría empezar a ahorrar un poco, has hecho ya muchas compras. Tienes la cabeza llena de preocupaciones que en realidad no son para tanto. En el amor iniciarás una etapa de conquista y de seducción que elevará mucho tu ánimo.

