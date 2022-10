Eclipse de Sol en Escorpio: así afectará tu vida durante 6 meses según tu signo del zodiaco

El eclipse de Sol en Escorpio se llevó a cabo este 25 de octubre, pero sus efectos sobre todos los signos del zodiaco seguirán hasta mayo del 2023, de acuerdo con la astróloga Mia Astral quien nos explica que vienen periodos de sanación, limpieza y finales de ciclo, por lo que debemos estar preparados para los cambios que ocurrirán en nuestro entorno el resto del año y al menos durante los primeros cinco meses del próximo.

Así afectará el paso del eclipse solar a los signos del zodiaco

Al ser un eclipse de Sol, sabemos que se da en Luna Nueva y que se trata de inicios. Pero es nodo Sur que se trata de dar fin a lo que es repetitivo y no sano. Por eso se trata de un fuerte evento que nos reconfigura, que nos saca de una situación que no es sana para nosotros y así podemos dar inicio a otra etapa y a un ciclo de renovación.

Vienen cambios para las relaciones

Cambiarán las dinámicas en las relaciones. Foto: Pixabay



Como Venus fue parte de este eclipse, no solo se trata de cambios en las dinámicas en relaciones debido a que estamos cambiando lo que elegimos, sino también hay énfasis en darnos el valor que merecemos así como tener el valor de cortar con lo que nos mantiene en codependencia o fragmentados.



Claro que no vemos todo esto evidenciado en nuestras vidas el día de hoy, tenemos que ver el desarrollo en estos 6 meses, pero lo que si es que ya sabes por dónde va la cosa y porque has pasado los últimos seis meses (desde el último eclipse en Escorpio hasta acá) dándote cuenta de dinámicas no sanas, resentimientos, adicciones etc. que necesitas enfrentar y trabajar.



Por eso, ultimadamente es un eclipse de empoderamiento, aunque al inicio se sienta como todo lo contrario. Te recuerdo que lo que sea que termina hace espacio para algo mejor. Los eclipses trabajan en pares. Este trabaja con el eclipse total de Luna Llena en Tauro qué viene el 8 de noviembre que te ayudará a terminar de cortar o a tomar una postura radical con algo que ya cumplió su función y quedara muy claro.

