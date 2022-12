Sismo y fuertes cambios en el clima; Mhoni Vidente predice para este diciembre

Para Mhoni Vidente, los tres sismos ocurridos la fecha del 19 de septiembre en 1985, 2017 y 2022 no son meramente una coincidencia ni tampoco tienen que ver con la Ley de Mentalismo que aboga que todo lo que piensas se manifiesta, sino más bien implican un enigma profundo.

¿Habrá otro gran sismo en diciembre?

De acuerdo con Mhoni Vidente es posible que suceda un sismo de mediana intensidad en diciembre, el cual por las fechas podría calificarse como una revelación de la Virgen de Guadalupe y como un llamado urgente para volver a creer en ella.

Respecto a la intensidad y gravedad del sismo, Mhoni señala que al momento de sentir un sismo, es necesario tomar las medidas de Protección Civil necesarias como evacuar el lugar y sobre todo, mantenerse con fe.

La famosa astróloga señala que si bien es cierto el mundo enfrenta diversos cambios que impactan tanto el clima como ciertos fenómenos naturales, pero los recurrentes sismos no son casualidad y todo parece indicar que son influenciados por “algo” muy fuerte.

¿Por qué han sucedido varios sismos en la misma fecha?

Mhoni Vidente alude a la existencia de una energía que maneja el tiempo y por ello, es posible volver a recrear los sismos en la misma fecha y casi a la misma hora. Lo que implica un grave riesgo, si la persona que maneja este tipo de artefacto le da un mal uso.

Sin embargo, la astróloga no mira una amenaza en esta máquina, pues los sismos que vislumbran no son de gran intensidad, pero sí producen miedo entre la población. De hecho, Mhoni no mira en un futuro cercano a un sismo que comprometa la integridad de la Ciudad de México, pues considera que en 100 años habrá un terremoto de gran intensidad que colapse la urbe.

Conoce las fechas en que podría suceder algún sismo en este mes de diciembre en este nuevo episodio de Los Astros con Mhoni Vidente por tu plataforma de streaming favorita.

