Realeza en apuros, la princesa de Noruega renunció para casarse con un chamán y practicar la medicina alternativa

Pese a los estrictos protocolos en la realeza no han evitado ser blanco de la controversia por las decisiones de algunos de sus integrantes, esta vez fue la princesa Marta Luisa de Noruega la que desató un escándalo en la familia real tras anunciar que renuncia a sus deberes para dedicarse a la medicina alternativa junto a su prometido Durek Verret, un famoso chamán de Hollywood.

"Hemos acordado no estar de acuerdo”, señala el rey Harald de Noruega en un comunicado donde señala que la princesa Marta Luisa conservará su título, sin embargo, ya no representará a la Casa Real en compromisos oficiales. Mientras que su prometido formará parte de la familia real, pero no tendrá ningún título y tampoco los representará una vez que se casen.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret. Foto: IG @iam_marthalouise

"La princesa Marta Luisa quiere contribuir a una separación más clara entre sus propias actividades y su vinculación a la Casa Real (…) Estarán presentes en actos familiares, como cumpleaños, o en eventos deportivos, de acuerdo con la tradición de que la familia real participe de forma conjunta”, detallan en el comunicado retomado por la agencia EFE.

La princesa Marta Luisa, de 50 años, y Verret, tres años menor, se comprometió en mayo de 2019 y luego de ello comenzaron una gira de charlas con las que desataron fuertes críticas debido a sus declaraciones. Debido a éstas ella anunció que dejaría de usar el título con fines comerciales, pues esto también provocó que algunas organizaciones con las que colaborara suspendieran sus acuerdos.

Polémica en la familia real

La princesa estuvo casada con el escritor noruego Ari Behn durante poco más de 15 años y producto de su relación tuvieron tres hijas: Maud Angelica, de 19 años; Leah Isadora, de 17, y Emma Tallulah, de 14. Él se suicidó la Navidad de 2019 a los 47 años y tras lo ocurrido Marta Luisa señaló que encontró consuelo y apoyo en Durek Verret.

La pareja ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión debido a sus declaraciones, la que más generó revuelo fue cuando el "chamán de sexta generación" sugirió en su libro "Spirit Hacking" que el cáncer era una opción. También por la venta de un medallón en su sitio web que, asegura, le ayudó a superar el Covid-19.

La princesa Marta Luisa también ha desatado críticas en su contra a lo largo de su vida, como la ocasión en la que fundó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.

La princesa renunció a la realeza para dedicarse a la medicina alternativa. Foto: IG @shamandurek

