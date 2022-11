Él es el misterioso hombre que nunca pudo confesarle su amor a Lady Di por culpa del rey Carlos

Dos días después de que la Casa Real anunciara el compromiso de Diana Spencer con el príncipe Carlos, una fotografía cimbró la redacción del periódico inglés Daily Mirror que mostraba a la futura princesa en una situación comprometedora.

La fotografía en blanco y negro, que mide entre 20 y 25 centímetros muestra a una Diana adolescente, que antes de conocer al príncipe disfrutó de una vida normal y tranquila. Por eso, una casa de subastas inglesa la calificó como “una procaz imagen adolescente de la princesa”.

Foto: Especial

Polémica imagen

El periódico optó por no publicar la imagen, que podría haber resultado escandalosa en aquellos momentos y algunas décadas después terminó en una colección privada denominada Caren Archive, que siete años antes adquirió Bobby Livingstone, de la casa de subastas RR Auctions of Amherst, en New Hampshire

Vale mencionar que esta no es la única foto “escandalosa” de Lady Di, tomada unos meses antes de convertirse en la princesa de Gales, pues de esa época también data la imagen de Diana saliendo de su casa con una falda que le juega una mala pasada al transparentarse con el sol.

Nunca le confesó su amor

La imagen muestra a una Diana muy joven tumbada sobre un sofá junto a un joven desconocido que está leyendo un libro, lo curioso es que junto a la pareja se encuentra una botella de whisky. Al reverso de la imagen con una borrosa leyenda de rotulador está escrita la advertencia “no publicada” (Not to be published), lo que le da mayor valor histórico a la imagen.

El misterioso hombre que nunca pudo confesarle su amor a Lady Di es Adam Russell, bisnieto del ex primer ministro Stanley Baldwin. Años después, el biógrafo de la princesa, Andrew Morton, asegura que Adam y Diana solo fueron amigos, ya que Carlos se le adelantó a pedirle un noviazgo a Diana, porque Russell tuvo que ausentarse durante un año de Inglaterra.

Foto: Especial

¿Quién es el misterioso hombre?

Fuentes cercanas a la familia de la fallecida Lady Di aseguran que la foto fue tomada en una estación de esquí, cuando ambos jóvenes eran amigos. También se conoce que este no es el único joven que fue amigo de la fallecida Diana durante su juventud e incluso se ha dicho que cuando estaba casada con el ahora rey Carlos tuvo otras parejas.

El misterioso joven poco se sabe, ya que solo se conoce que ahora es terrateniente en Dorset, un condado al suroeste de Inglaterra.

