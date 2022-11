¿México le ganará a Argentina? Mhoni Vidente da su predicción del partido de Qatar 2022

En dos de los últimos cuatro mundiales, las aspiraciones de México por trascender quedaron sepultadas con dolorosas derrotas ante Argentina en los octavos de final. El sábado, el destino de la selección podría correr la misma suerte ante los argentinos, sus verdugos en las citas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Mhoni Vidente, una de las pitonisas más famosas de México, ha hecho su predicción sobre este encuentro en Qatar 2022.

Luego de los resultados de los primeros partidos, Arabia Saudita es el sorprendente líder del Grupo C con tres puntos escoltado por México y Polonia con uno. Argentina quedó con el fondo con las arcas vacías. El equipo que pierda será colista, prácticamente fuera.

México dio un buen partido ante Polonia, pero le faltó concretar las oportunidades. Foto: AP.

“Para conseguir un buen resultado con Argentina, lo primero es cambiar la mentalidad”, dijo Andrés Guardado. “Las veces que los hemos enfrentado en el papel nos sentimos inferiores y en tu cabeza no debe existir eso, debemos convencernos de que dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa”, agregó. Guardado disputó la primera de sus cinco Copas del Mundo en el 2006 cuando México avanzó a octavos de final y fue eliminado por Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez.

¿Cuál es el pronóstico de Mhoni Vidente?

Mhoni aseguró que para el “tri” salió la carta de “el loco”, el cual no augura nada bueno para el conjunto de Martino. “La carta del Loco es señal de que pues yo creo que no tiene una estructura buena en cuestiones de directores”, aseguró la vidente. Además, aseguró que los jugadores no deben conformarse con “el quinto, se tiene que buscar el campeonato”.

Sin embargo, aunque aseguró que manda toda la buena fe a los seleccionados nacionales, cree que pasará Argentina, “el sábado que les metan cuatro goles van a llorar… No veo que (México) gane contra Argentina, ni que lo empate…. Argentina va a salir a matar”, concluyó.

El pasado mundialista no ayuda

Tras la derrota en Alemania 2006, los mexicanos volvieron a cruzarse con los argentinos en los octavos de final de Sudáfrica 2010, en un encuentro en el que los sudamericanos dominaron y se llevaron una victoria de 3-1.

Messi quiere llevarse la copa en su último mundial. Foto: EFE.

En ese partido, el zaguero Ricardo Osorio cometió una pifia que derivó en la segunda anotación de los argentinos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con los equipos del 2006 y 2010, cuando México tenía a muy pocos jugadores militando en ligas europeas. Previo a Alemania, sólo Jared Borgetti y Rafael Márquez jugaban fuera de México.

Para Qatar, diez jugadores aztecas juegan fuera de sus fronteras. Aunque en el último cruce entre ambos, Argentina logró una paliza de 4-0 ante México en un amistoso realizado en el 2019 y sin Lionel Messi en el campo.

