La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de México, Francia y más, este 26 de noviembre

Este sábado 26 de noviembre los equipos pertenecientes a los Grupos C y D disputarán la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Túnez vs Australia, Polonia vs Arabia Saudita, Francia vs Dinamarca y Argentina vs Estados Unidos.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Túnez vs Australia: la segunda fecha del Grupo D comienza con el Túnez contra Australia. En su primer partido los africanos dividieron puntos ante Dinamarca y los "canguros" cayeron ante Francia, actuales campeones del Mundo.

Polonia vs Arabia Saudita: en su primer partido en Qatar 2022, Polonia obtuvo un empate frente a México. Arabia Saudita dio la sorpresa de la Jornada 1 al derrotar a Argentina, una de las favoritas.

Francia vs Dinamarca: los actuales campeones del mundo debutaron en la Copa del Mundo con goleada de 4 goles por 1 a Australia. Dinamarca dividió puntos ante Túnez.

Argentina vs México: en su debut en Qatar 2022, los albicelestes cayeron 2 por 1 ante Arabia Saudita. México empató sin goles ante Polonia con una gran actuación de Guillermo Ochoa.

SIGUE LEYENDO

¡Eliminados! Qatar queda fuera de su Mundial al caer ante Senegal

Tras salir de VLA, El Capi Pérez se lanza como cantante en homenaje a Valentín Elizalde, ¿problemas económicos?