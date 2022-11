¿Por qué nos emociona el mundial si no nos gusta el futbol? Experto resuelve el misterio

A solo cuatro días de haberse inaugurado la Copa del Mundo Qatar 2022 la euforia y expectativas de miles de millones de aficionados al futbol de todo el mundo se incrementa jornada tras jornada, esto sin importar que las selecciones de sus respectivos países hayan clasificado o no a la justa deportiva. Nadie se salva de contagiarse de la emoción que transmite la fiebre mundialista, así como la adrenalina y entusiasmo que los asistentes al Mundial de Futbol irradian tanto dentro como fuera de los estadios sedes de los encuentros.

Entre estos asistentes se cuentan cientos, quizá miles de mexicanos que han viajado hasta Doha, capital y sede de la Copa del Mundo, para presenciar en vivo los primeros tres partidos que la Selección Mexicana de futbol sostendrá ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita, cuyo marcador determinará su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el resultado final de los marcadores no es algo que importe realmente a los aficionados mexicanos ya que para ellos lo relevante es asistir y formar parte de la experiencia mundialista, así lo aseguró un psicólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Ricardo Trujillo Correa, docente de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios, la pasión por la Copa del Mundo es un fenómeno totalmente emocional que tiene que ver con la identificación y una forma de vida inmediatista por lo que para los aficionados mexicanos lo importante será asistir y formar parte de esta experiencia, sin importar el resultado del marcador final: “No tienen definido qué harán ni en qué hotel estarán. Y, en ocasiones, lo que piensan es que no importa, ya veré qué hago, dónde se hospedarán, aunque sea en una banca. No sé cómo lo voy a pagar, ya lo veré después, aunque venda mi coche. Aunque me corran de la casa. Todo eso no importa. No es un cálculo racional, sino más bien tiene una lógica emocional”, destacó el psicólogo.

De acuerdo con Trujillo Correa, durante una entrevista difundida por la UNAM, el fenómeno del aficionado mexicano tiene que ver con la identificación emocional y grupal, enmarcada por su cultura, su entorno y su identidad: “Es como cuando alguien va al Muro de los Lamentos siendo judío, en realidad no tiene que ver con una cuestión de tipo racional, sino con una identificación emocional y grupal. Es cumplir con algo que representa lo que se pareciera a lo sagrado. En el caso mexicano, como ya no tenemos lo sagrado, nos identificamos de otra manera”, explicó.

El académico también destaca que esta conducta responde al modo de vida en el que se desenvuelven las personas, una forma de vida inmediatista que incluso nos lleva a inventar actividades con el objetivo de desprendernos por instantes de la realidad y poder fantasear un poco con la diversión. Una especie de mecanismo en la que se vincula el trabajo intenso con la diversión, la cual sirve de escape de la realidad.

“Nos inventamos actividades, y tiene que ver con que en los pueblos hace un siglo trabajabas duro todo el año y tenías un sólo día de festividad para disfrutar y desahogarte. Esta oposición entre el trabajo intenso y la diversión es el mismo mecanismo. Trabajamos mucho y nos damos estas festividades para desprendernos de todas las limitantes con la realidad y fantasear con la fiesta. Esto puede ser cualquier actividad, por ejemplo el Super Bowl, los premios Oscar o el Mundial”, detalló Trujillo Correa.

El docente de la UNAM expuso además que los mexicanos no solo solemos identificarnos con los eventos deportivos, ya que también ocurre lo mismo con fenómenos comerciales o sociales, y para muestra las festividades patrias del 15 y 16 de septiembre: "Puede ser la nueva película de Marvel, o la Fórmula 1, aunque no sepamos nada de eso. Hay una identificación grupal, también promovida por los medios. Por ejemplo, el 15 y 16 de septiembre en realidad tenemos pocas conductas y hábitos de civilidad mexicana, pero cuando viene esa fecha todo el mundo va al Zócalo para disfrutar la fiesta, no para hacer una reivindicación de honores patronales a la bandera”.

Ricardo Trujillo Correa también hace hincapié en que si bien la afición mexicana espera que la Selección Nacional desempeñe un buen papel en la Copa del Mundo, no siempre ocurre esto, por lo que la sociedad mexicana en general ha asumido una especie de engaño colectivo con la idea de que "te la tienes que creer" para lograr tus objetivos, no obstante, la mentalidad es insuficiente para ganar y conseguir lo anhelado.

“Se necesitan mensajes motivacionales justo cuando el ánimo está abajo. Esa es una forma en que nosotros, en general, como mexicanos, hemos asumido esta especie de engaño colectivo y que incluso algunos colegas psicólogos lo han propiciado, esta idea de que te la tienes que creer. No tienen que ver aquí las condiciones culturales, económicas, estructurales, de oportunidades de empleo. Con que te la creas ya vas a ser exitoso. Y esto en realidad no es así", refirió el académico.

Trujillo Correa indicó además que este mecanismo de manipulación de masas proviene del neoliberalismo impuesto a las sociedades modernas en las cuales se persigue más el individualismo que el beneficio colectivo: "En realidad, es una ideología que viene del neoliberalismo que se nos impone, validando la idea de que no importa la sociedad, pero sí el sujeto. Si eres pobre es porque quieres, no importa que no hayas tenido las oportunidades y que no las haya. Debes seguir alcanzando la chamba. Si lo trasladas al aspecto deportivo es básicamente lo mismo”, explicó el docente.

Para el académico de la UNAM para lograr el éxito en una justa mundialista no se requiere metalizarse, sino que es necesario el trabajo, educación, infraestructura, cultura, etcétera. No obstante, al observar ahora a la Selección Nacional se puede notar que nada de esto existe, ya que este proyecto carece de colectividad y proyecto a futuro.

“Lo que ahora se ve en la Selección es que no hay nada de eso. Es una estructura muy comercializada, muy alentada, muy basada en lo inmediato. Entonces, no hay una colectividad o proyecto de futuro; es un verdadero desastre. En este sentido, no existe ninguna fundamentación para pensar que pudieran ser exitosos y entonces hay que creérsela. Lo que vamos a encontrar es que es una forma de engaño colectivo que, además, está muy padre porque pasamos del famoso sí se puede al derrotista no se pudo”, concluyó Trujillo Correa.

