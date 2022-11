Mujer en labor de parto llegó a emergencias en camión, así reaccionaron los pasajeros

No cabe duda que los videos virales preferidos de muchas personas son aquellos en los que se nota la nobleza de los humanos ya sea al ayudar a su propia especie o a otras con las cuales demostrar que aún queda amor en el mundo o que todos se pueden unir en una misma voz para ayudar ante las emergencias. Así lo demostró recientemente un chofer y un grupo de pasajeros que no dudaron en dejar sus destinos en segundo lugar. ¿La razón?, para ayudar a una mujer en labor de parto.

En TikTok la historia se hizo viral por lo emotiva que resulta, además de lo extraña que puede parecer para algunos, ya que no todos los días se tiene la oportunidad de ayudar a una mujer embarazada, incluso si eso retrasa sus respectivas horas de llegada ya sea a casa para descansar o con amigos para una noche de diversión. Por supuesto, tanto la nobleza y compresión tanto del chofer como de los pasajeros enterneció en las redes sociales.

La usuaria María Lucero, aparentemente originaria de Perú, fue la que compartió el video del impactante momento del que aseguró que ante la situación el chofer del camión se desvió de ruta con tal de ayudar a la mujer y a su pareja a llegar a la sala de emergencias, donde le darían la bienvenida al nuevo integrante de la familia; sin embargo, no fue lo único que llamó la atención, pues además del gesto del conductor, todos los pasajeros se unieron entre gritos y aplausos para cumplir la meta.

La mujer a punto de descender de la unidad. (Foto: TikTok @marialucerow)

En la grabación se observa a los pasajeros, unos sentados y otros de pie, gritando y dando indicaciones como "acá es emergencias, acá", "paciencia", "ya que pare" y "baje despacio", mientras la joven en labor de parto desciende cuidadosamente de la unidad de transporte sosteniendo su panza y acompañada por su pareja. Por supuesto, la historia no terminó allí, ya que el camión aguardó hasta ver que la mujer entrara al hospital, un momento que fue celebrado con un: "Ahora sí, ya vámonos".

Por supuesto, la emoción de los pasajeros se vio reflejada con sonrisas y gritos ante un momento que no se vive todos los días; sin embargo, no todo en la historia fue divertido o emotivo, pues según explicó la joven que compartió la historia viral, "a otro pasajero le robaron su celular", por lo que no dudó en afirmar que se trató de un día "de locos". Ante el video viral miles de personas aprovecharon para dejar comentaros de todo tipo.

"Ese bebé siempre tendrá tema de conversación", "¿Por qué llegó tarde al trabajo", jefe no me lo va a creer...", "una vez me desmayé en una micro y cuando desperté habían estacionado en una farmacia para comprar alcohol" y "bien por el chofer y comprensión de los pasajeros" son algunos de los comentarios que se leen del video.

SIGUE LEYENDO

Critican a influencer por someterse a dos cirugías para reducirse el pecho

VIDEO | Lomito protege a su pequeño amo antes de ser atacado por otro perro

Niño junta latas para reparar su videojuego favorito y se hace viral