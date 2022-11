¿Por qué es importante revisar el aviso de privacidad en la época digital?

Hagamos un experimento, levanta la mirada y voltea a ver a la persona más cercana a ti y piensa, ¿Esa persona tiene secretos? Existen cosas que no deseamos compartir con nadie más que aquellos que por familiaridad y amistad se han ganado el privilegio de indagar en lo mas profundo de nuestra mente, en esos rincones del yo que no se hacen presentes si no se goza de la privacidad que otorga estar en completa soledad o en el valimiento de los que dignamos como amigos. ¿Te sentirías cómodo sabiendo que estos secretos, por más mundanos que puedan llegar a parecer, son la nueva moneda de cambio?

¿Internet pone en riesgo la privacidad?

Uno pensaría que esto es una realidad evidente para todo aquel que disfruta de los servicios gratuitos que el vasto mundo del Internet nos ofrece, pues es cierto que no sale un centavo de tu bolsillo cuando ves un video en YouTube o cuando buscas algo en Google, pero esto no implica que no des nada de valor a cambio, ya que bien reza el dicho, nada en el mundo es gratis. Por cada golpe que das en el teclado y por cada minuto que vives conectado, información sobre quién eres está siendo alimentada a diversas compañías, y no es tan abstracta como uno puede llegar a pensar.

Un ejemplo de lo exacta que es la información que recolectan los dispositivos a nuestro alrededor lo encontramos en el aviso de privacidad. Si, uno de esos que probablemente has pasado de largo en algún momento, pues enterrada entre un inmenso mar de información, se encuentra una advertencia poco común, como en el caso de un artículo publicado en CNET, donde se especifica que no se le aconseja a los usuarios de TV Samsung hablar sobre información delicada o personal frente a su televisor, pues esta será capturada y enviada a terceros.

La privacidad es un problema

Tiempo atrás quedaron los inocentes anuncios provenientes de esa única búsqueda en Internet, ahora aquella pelea familiar, aquella vergonzosa confesión, todo lo que digas dentro de la seguridad de tu hogar, será grabado y enviado a un tercero no especifico. La intimidad del hogar no es lugar para compartir con quienes no conocemos, pero a pesar de que la confianza en la tecnología está en su punto más bajo desde hace décadas de acuerdo con el 2021 Edelman Trust Barometer, siempre nos encontraremos con aquel que jura que esto no es un verdadero problema.

Sobre esto nos habla Glenn Grenwald, autor del libro "No Place To Hide" sobre el mítico whistleblower, Edward Snowden. En su plática para TED, Greenwald nos comenta que las personas que defienden este tipo de prácticas no acceden cuando les pide prestarle las contraseñas de sus correos electrónicos y de sus redes sociales para que éste indague arduamente sobre ellos y publique todos los resultados que encuentre sobre su vida privada.

La privacidad no es una norma social

Y si piensas que este sentimiento solo lo presentan individuos comunes como tu y yo, en el 2011, el magnate digital, Mark Zuckerberg, fundador del gigante Facebook, quien compró las cuatro propiedades circundantes a su casa en Palo Alto, esto no para edificar una extravagante mansión, monumento de su riqueza, sino para poder gozar de un poco de privacidad e irónicamente, para evitar que se monetizara su vida privada, esto tan solo un año después de haber declarado que la privacidad ya no era una “norma social”.

Te invitamos a que des un viaje por tus recuerdos y trates de poner el dedo en la última vez que revisaste los términos y condiciones de los servicios que usas a diario, ¿Cuáles son las consecuencias de compartir esa foto con tus amigos? ¿Quién más está leyendo ese penoso mensaje que enviaste hace unos años? Aunque es cierto que existen cada vez mas maneras de protegerse de estas invasiones por parte de los conglomerados digitales, la triste realidad es que la idea de que tenemos que estudiar para poder gozar de privacidad no debería de ser tratada con tanta cotidianidad.

¿Qué buscas proteger con tu privacidad?

Edward Snowden, activista por los derechos digitales y sinónimo de la batalla por la privacidad, declaró en el 2016 en una entrevista con la cadena de televisión rusa RT, dijo que hablar acerca de la privacidad no se trata de hablar sobre lo que buscamos ocultar, sino sobre lo que buscamos proteger.

Es de vital importancia entender la privacidad no como un privilegio de aquellos que la buscan, sino como un derecho fundamental, pues es en la privacidad en donde podemos abrirle nuestro corazón a aquellos en los que confiamos sin miedo a que nos escuchen, donde experimentamos con ideas antes de presentárselas al mundo y donde le damos poco a poco forma al "Yo" que buscamos presentar frente a la sociedad, y el permitir que se sepa lo que pensamos, lo que decimos, a dónde vamos y quiénes somos, debería de estar completamente en nuestras manos, y cómo todo cambio, este empieza por informarse. Y tú, ¿Ya leíste los términos y condiciones?

