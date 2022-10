Olvida la boda: 3 signos del Zodiaco que siempre huyen al compromiso

En la vida diaria, los signos del Zodiaco definen muchos aspectos de nuestro comportamiento. La fecha en la que nacimos y el signo zodiacal bajo el que vivimos es un factor determinante de nuestra manera de ser, de cómo vamos a pensar y a actuar ante diferentes situaciones de la vida. Incluso puede influir en las cosas que nos gustan y en las personas que nos caen bien o que nos atraen.

Las actividades de nuestra vida diaria se pueden ver afectadas o influenciadas, pero también nuestra forma de ver la cosas y de encarar los compromisos. Uno de lo más importantes que se pueden tomar es el de tener una relación formal y casarse. La sociedad pareciera pedir a todas las personas que den este paso, pero hay algunas que se resisten y es muy difícil que acepten un compromiso así, especialmente los que nacieron bajo estos tres signos del Zodiaco.

Los 3 signos del Zodiaco que huyen al compromiso

Sagitario

No te gustan las ataduras, las etiquetas o los compromisos obligados. Y aunque te parece buena idea el matrimonio, no te parece el perder tu independencia, porque esa lo que te define. Siempre quieres estar rodeado de personas divertidas, con metas y con su propia vida, por lo que no es tan fácil que una pareja se ajuste a tu forma de vivir o a como quieres vivir.

Capricornio

La comodidad y la tranquilidad ocupan el primer lugar en tus prioridades. Eres muy responsable con el trabajo y no es tan fácil que dejes a un lado a tu familia y amigos. Aunque hay otra cosa que tiene mayor peso y es que sí quieres tener una relación seria pero te da miedo que te puedan hacer daño, por lo que lo ocultas con algo de desinterés.

Acuario

La libertad supera todo lo demás. Te gusta la independencia y siempre andas con cuidado cuando se trata de emociones y relaciones personales. Fíjate bien y busca un signo del Zodiaco al que le guste darte el espacio que quieres y que te mereces.

