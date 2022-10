Horóscopo chino: 3 signos a los que nada los detiene, son los más arriesgados y atrevidos

Según el Horóscopo Chino 2022, de los 12 animales que lo conforman hay algunos cuya personalidad los hace ser muy únicos y especiales ya que destacan por ser los más responsables y a su vez su poder de decisión y entereza los lleva a ser arriesgados y atrevidos. Se dice incluso que son los más fuertes de temperamento al interior del zodiaco oriental ya que se esfuerzan día a día por avanzar y dar lo mejor en la vida. Ante ellos no hay ninguna barrera u obstáculo que los detenga en su camino por alanzar sus metas.

Hay que recordar que en el calendario chino, a diferencia del horóscopo tradicional que conocemos, los signos se clasifican por año de nacimiento, cada uno representado por un animal y un elemento, el cual destaca a su vez por tener rasgos diferentes. Los animales se repiten a lo largo de la historia de manera cíclica, pero varían con cada etapa y según su respectivo elemento. De acuerdo al elemento y el animal, el año tendrá ciertos retos, ventajas y características.

Además, el año poseerá cierta “personalidad” que, por supuesto, acarreará mayor fortuna a algunos signos, más que a otros, y también será de mayor beneficio en algunos planos más que en otros. Por ejemplo, si hablamos de planes materiales, sociales, espirituales, etc. Es por ello que, de acuerdo con en horóscopo chino, las posibilidades que este año trae consigo brindará a las personas las herramientas necesarias para resolver tropiezos, tomar decisiones y sacar todo el beneficio a las circunstancias que se presente.

3 signos más arriesgados y atrevidos

Su intelecto y madurez los hace sumamente atractivos. FOTO: Especial

Si bien algunos consideran que estos tres signos del zodiaco no son personas divertidas debido a que su constante enfoque acerca de lo que es importante hace que no siempre cuenten con el tiempo suficiente para dedicarse al esparcimiento o a otras actividades que no les traen beneficio alguno, la realidad es que son agradables y siempre estarán ahí para los demás, ya que su madurez los convierte buenos consejeros al que acuden aquellos que requieren de un certero mensaje de orientación o asesoría.

A los nacidos Buey les encanta ser autosuficientes. FOTO: Especial

BUEY (nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033): los nacidos bajo este signo son consideradas en ocasiones personas con un temperamento infantil pero esto se debe a su sentido del humor, sin embargo, la realidad es que en el fondo cuentan con una gran madurez escondida la cual solo sacan a relucir en momentos en que tienen que demostrar que realmente son independientes. Les encanta ser autosuficientes y es cuando demuestran que pueden manejar cualquier tipo de responsabilidad y hacer frente a los retos que por delante se le presenten.

Los Tigre van años luz por delante de los demás. FOTO: Especial

TIGRE (nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034): si hay un signo en el zodiaco orientas que cuenta con una extrema madurez son los Tigre. Ya que desde muy jóvenes prenden a manejar importantes sumas de dinero y esto los lleva a demostrar seriedad en momentos en que muchos de sus pares no cuentan ni con trabajo propio. El hecho de asumir desde temprana edad más responsabilidades los lleva a madurar mucho antes que otros y a ver la vida de una manera diferente.

El Perro destaca por ser muy maduro y por defender sus ideales ante todo. FOTO: Especial

PERRO (nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): este animal del zodiaco oriental destaca por ser muy maduro y por defender sus ideales ante todo y esto queda palpable cada día ya que mientras algunas personas viven una vida egoísta en la que los demás no ocupan un segundo de sus pensamientos, los del signo Perro se encuentran pensando permanentemente cómo hacer que la vida de los otros sea mejor y aportar un cambio a la transformación del entorno en el que se desenvuelven.

