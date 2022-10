Este es el signo con la peor suerte de todos, el destino nunca le favorece

Al interior de los signos zodiacales las energías son un elemento también determinante, la cual para entenderla habría que analizarla desde la fecha y hora de nacimiento de la persona, para de esta manera comprender más allá de las cosas simples. Al igual que la actitud de alguien ante cualquier circunstancia, con la energía pasa algo similar, tiene que ver con la esencia de la persona pues de ello dependerá las situaciones que se le presenten en la vida y la manera en como reaccione.

De acuerdo con la astrología, se pueden tener comportamientos que atraen cierto tipo de situaciones y, si estas son muy constantes en la vida, se podría hablar de algún tipo de factor potencial que delimita o determina el factor suerte. Tener muy buena o muy mala suerte, y con qué frecuencia. Y en el zodiaco, así como existen signos que se ven beneficiados también los hay aquellos que muy rara vez la fortuna y sus bondades los acompaña.

Algunos suelen llegar a comentar que cuando los astros se alinean, todo fluye y llega a favorecer a los signos, aunque realmente existen aquellos que rara vez llegan a ver o conocer de cerca estas ventajas, es cuando se dice que por más que las energías se unan para que todo ocurra, existen factores que impiden que lo positivo y favorecedor llegue a estos signos para quedarse. Les cuesta más gozar de estos beneficios que los demás disfrutan.

Sagitario, el signo con la peor suerte del zodiaco

Hay algunos signos a los que les cuesta más gozar de los beneficios que los demás disfrutan. FOTO: Especial

Entre los 12 signos del zodiaco hay aquellos que se caracterizan por tener poca o muy mala suerte, pero en particular hay uno que destaca por acaparar estas características, ya que en muy pocas ocasiones los veremos a plenitud. Si n embargo, hay factores que puede considerar aplicar para que esto se revierta y la mala suerte o poca fortuna no sea una regla en su vida. Hay que destacar que el destino también tiene algunas maneras de abrir caminos y favorecer a las personas, incluso aquellas cuya energía está determinada a que no siempre deje pasar lo positivo y favorecedor.

Según los expertos en astrología, Sagitario es el signo que tiene menos suerte ya que para aquellos que nacieron entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre poseen dos características que les hacen situarse en situaciones que no les son favorables: pueden ser testarudos y muy necios, y esto los lleva a a creer que siempre van a tenerla razón. Esta situación los hace "atraer" a la mala suerte como resultado de sus actitudes ante la vida.

El destino también tiene algunas maneras de abrir caminos y favorecer a las personas. FOTO: Especial

Esto acarrea además ciertos problemas, el principal de ellos es que este signo siempre siente el deseo de querer y poder controlarlo todo, por lo que si esto no termina por no ocurrir con alguna situación en su vida, los Sagitario se convierten en un imán para las malas energías, lo que los conducirá a que rápidamente sientan que nada le puede salir bien en la vida. Es por ello que gran parte de su problema con la suerte siempre será por el tema de su actitud. Pero no necesariamente esto tiene que ser así todo el tiempo ya que pueden atraer la buena fortuna.

Según los expertos en astrología, Sagitario es el signo que tiene menos suerte. FOTO: Especial

De acuerdo con los astrólogos, los Sagitario pueden atraer su buena suerte de dos maneras: primero, moderando su actitud, ya que no puede tener todo bajo control todo el tiempo; y una vez realizado este cambio de actitud, se pueden empezar a atraer energías más positivas que podrán ayudarle a este signo a sobrellevar mejor cualquier problema al que se enfrente en la vida y al cual podrá dar solución independientemente de la circunstancia. Dará solución a cualquier desafío, por más grande que parezca.

Los Sagitario pueden atraer su buena suerte de dos maneras. FOTO: Especial

Además, podrá utilizar ciertos elementos que le ayudarán a atraer la buena energía; por ejemplo, usar o portar artículos de color naranja, ya que debido a su energía llena de alegría, este tipo de prendas le puede ayudar a crear nuevas relaciones interpersonales, y al mismo tiempo generar que lo negativo tome otro curso y se vaya hacia otro lado. Otra sugerencia es portar en la cartera hojas de abedul, un elemento que también funcionará para repeler las malas energías y le ayudará a atraer la buena suerte de manera constante.

