Los signos que mejor besan del zodiaco, te sacudirán el alma con su pasión

Existen signos que nacieron para ser los mejores amigos, los mejores compañeros de trabajo, las parejas idóneas pero también aquellos que tienen la capacidad de enamorarte solo con un beso, cargado de pasión y una energía cósmica que creerás fuera de mundo. Algunos pensarán que se trata de un alma gemela o de una llama astral, sin embargo, cabe destacar que este hecho peculiar no necesariamente tiene que trascender a un vínculo más sólido como una relación.

Dentro del zodiaco se considera que existen algunos signos considerados como los que mejor besan y que por ello tienen una gran habilidad para vincularse de esta manera tan única con otras personas. No importa si estas muestras afectivas redundan en algo "serio", lo innegable es la capacidad que tienen de transformar una situación, un momento o una circunstancia, simplemente con un beso pasional de por medio.

Este tipo de afectos son considerados como un terremoto sensorial, ya que dejan huellas que podrían perdurar semanas, meses, años o futuras vidas. Son besos que sacudirán el alma desde lo más profundo y que pueden llegar a transmitir desde ternura, intensidad, calidez, hasta lograr iluminar la oscuridad más penetrante. Y aunque cada signo del zodiaco tiene un poco de esta pasión, en mayor o menor intensidad, los hay aquellos que son capaces de cambiar su entorno tan solo con un beso, te decimos cuáles son.

5 signos que mejor besan del zodiaco

Cada signo del zodiaco tiene un poco de esta pasión, en mayor o menor intensidad. FOTO: Especial

Es evidente que cada signo del zodiaco sabe perfectamente cuál es su capacidad de sentir, de amar, de transformar su entorno y de generar emociones en la otra persona, pero por si aún quedaba duda, enseguida te contamos cuáles son los 5 de los 12 signos del zodiaco que más saben jugar con las pasiones y que se convierten en los que mejor saben besar:

1) ESCORPIO: para ellos su nivel de intensidad no conoce límites, pues les fascina que sus besos se queden en la piel como tatuajes. No le temen a probar y conocer cosas nuevas, por el contrario, les encanta permanecer con personas que los conducen a romper sus propios miedos. Apuestan siempre a lo emociona y no dan un beso sin antes haber entablado una conexión emocional. Aunque esto no quiere decir que necesariamente busquen algo serio sino que ven más allá de lo superficial.

Los besos de Aries destacan por ser algo caóticos, dulces, imprevistos y hasta cierto punto locos. FOTO: Especial

2) ARIES: el fuego recorre cada parte de su alma y de su cuerpo, no le temen a lo nuevo y lanzarse al misterio les acelera el corazón. Junto a un Aries las horas pasan volando y son capaces de enamorar con todo lo que sale de su boca. Si bien, el control no es lo que mejor se les da, necesitan ir a contracorriente para sentirse vivos. Sus besos destacan por ser algo caóticos, dulces, imprevistos y hasta cierto punto locos. Y toda esa mezcla es lo que los mantiene en pie.

Para los Leo un beso es una manera de contar una historia. FOTO: Especial

3) LEO: nunca se toman un beso a la ligera por lo que destacan en el sitio tres de la lista de los signos que mejor saben besar, ya que esta acción representa más allá que un simple encuentro físico. Para los Leo un beso es una manera de contar una historia, ya que transmiten no solo cargas mentales sino también emocionales. Y esa es la razón por la que les encanta agregarles un toque especial. Suelen besar con detalle, con un toque de pasado, pero con muchas ganas de mirar hacia el futuro. Son de aquellos que todavía crees en los amores bellos.

Los Sagitarios aman la aventura y les gusta ser directos en sus deseos e intenciones. FOTO: Especial

4) SAGITARIO: para ellos el proceso de conquista es algo que los cautiva y les vuelve el aire al pecho ya que disfrutan poner a prueba sus emociones, sus sentimientos y sus pasiones, aunque hay que aclarar que esto no significa que les guste jugar con las personas. Solo aman la aventura y les gusta ser directos en sus deseos e intenciones. Si quieren algo serio o solo buscan pasar un rato lo hablan desde un inicio, no se andan con rodeos. Sin importar por qué opción se decanten, deben incluir besos, de esos que hacen honores al amor y el romanticismo.

Los besos que dan los Tauro son de los que "prefieren pedir perdón que permiso". FOTO: Especial

5) TAURO: la confianza no es un juego para ellos, ya que este es el primer contacto para ir más allá y trascender. Les encanta dejarse llevar con un desconocido ya que la sed por el conocimiento y por aprender los motiva e impulsa. Para algunos les parecerán exigentes, pero no les interesa cumplir los caprichos de nadie. Los besos que dan son de aquellos que prefieren pedir perdón que permiso. Su deseo de sorprender a sus parejas los motiva a cambiar cualquier momento y convertirlo en un instante único e inesperado.

