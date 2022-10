El actor Ricardo Abarca comparte sus preferencias de estilo para este otoño 2022

El actor Ricardo Abarca ha logrado posicionarse en el cine y la televisión con exitosas producciones como, Chicuarotes, Miss Bala, Qué culpa tiene el niño, Cumbia ninja, y su más reciente proyecto El Repatriado. En entrevista para Panorama de El Heraldo de México platicó sobre sus pasiones y nos mostró el mejor estilo para llevar estos meses de otoño-invierno.

“Este año ha sido muy bonito porque he realizado proyectos específicos que me gustaron mucho. Ahora que estoy en México puedo disfrutar a mi familia y me encanta”, comentó el actor.

Sobre el inició de su amor por la actuación, nos contó que desde chico le causaba mucha curiosidad cómo se realizaban las películas de acción y superhéroes, pero nos confesó era muy tímido e introvertido, “hasta que un día, en la primaria, la maestra me invitó a ser parte de una pastorela y representé al diablito”, ahí fue que rompió la barrera y en la secundaria se metió a clases de actuación.

Durante un tiempo estuvo alejado de los reflectores lo que le ayudó a prepararse para su reciente papel: “Viví tres años en Estados Unidos, en donde estuve alejado de proyectos de cine y televisión, ahí tuve la oportunidad de conocer a indocumentados latinos. Eso me dio la facilidad para interpretar el personaje”, dijo. Además de que nos confesó que los deportes de combate son una de sus pasiones, “desde los seis años me gustaron las artes marciales, estuve en taekwondo, kick boxing, hapkido y box. Veía con mi padre las peleas de box y uno de mis sueños era interpretar a un boxeador el cual hoy estoy cumpliendo”, acentuó.

Para Ricardo el éxito no radica en su profesión si no en su vida personal, su mayor felicidad es su familia, su esposa y sus hijos, y recrear con ellos bonitas historias de cada etapa que van viviendo, así como darles las herramientas necesarias a sus niños para que sean personas de bien.

“En mis tiempos libres me gusta ir al cine con mi esposa, jugar futbol, hacer ejercicio y ver la Fórmula 1”, concluyó.

Tendencias top para esta temporada

Los mejores estilos para estos días de frío. Adopta estos básicos que elevarán cualquier outfit.

Hombros fuertes

Los hombros marcados y oversize en sacos, abrigos y gabardinas serán un must este invierno. Utiliza esta silueta que se volvió estrella en las pasarelas y que será un toque en tendencia en tu look.

Suéter estrella

Nada mejor para lo días de frío. Opta por aquellos de gran tamaño, estructurados y con volumen. Utiliza gráficos geométricos y colores fuertes como el rojo, amarillo y azul para que sea el punto clave de tu atuendo.

Pantalón XXL

Para aquellos que quieran ir más allá con su look, llegan los pantalones anchos, amplios y largos. Una nueva manera de vestir desde algo elegante hasta algo más casual con un giro a esta cómoda pieza.

Trajes llenos de color

Este clásico se reinventa con estampados más allá del clásico a rayas y cuadros, y en colores vibrantes como el hot pink, rojo y morado. Opta por un look monocromático en estos tonos para lograr un atuendo fuerte y atrevido. Un color más tenue, como un morado claro, puede ser ideal para aquellos que prefieren algo más sutil.

Cuellos de tortuga

Este clásico para los días invernales recobra protagonismo. Desde los estilos más ajustados hasta los más oversize, serán un básico en tu guardarropa que le pueden dar un estilo elegante e interesante a un traje u outfit casual.

Gabardinas

Otro clásico que llega con fuerza en esta temporada. Opta por llevarlo con estampados o en piel para darle un twist a esta pieza atemporal, o bien como estilo bata al amarrarlo en la cintura e incluso con mangas amplias y con volumen.

“Ahora que estoy en México puedo disfrutar a mi familia y me encanta”.

Los básicos de estilo

Ricardo Abarca nos compartió sus favoritos.

Looks para otoño-invierno:

“Sudaderas y sacos delgados ya que me gusta estar fresco”.

Colores:

“Blanco y negro”.

Básicos que no pueden faltar en tu clóset:

“Jeans, playeras blancas o negras”.

¿Cuándo sales de viaje que no puede faltar en tu maleta?

Gorra, perfume, tenis, ropa para ejercicio y traje de baño.

¿Para ti qué representa el estilo?

Ser tú mismo, sonreír y ser amable siempre con las personas.

POR ISIS MALHERBE Y AILEDD MENDUET

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Locación: Hotel Brick/ Grooming: Zharon Ximénez para Kokoromx/ Styling: Ailedd Menduet

MAAZ