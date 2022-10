Fotos: Así fue el inesperado encuentro entre Dua Lipa y la reina Camila Parker

El nuevo rol de Camila Parker al pasar de duquesa de Cornualles a reina consorte del Reino Unido, ha dado mucho de qué hablar y es que incluye una larga discusión que va desde su nuevo corte de cabello rejuvenecedor, hasta apoyar al rey Carlos III en la venta de los caballos más queridos de loa difunta Isabel II; ahora la royal no acaparó la atención por sus decisiones, sino por un inesperado encuentro que no sabíamos que necesitábamos y es que en las últimas horas se volvieron virales una serie de fotos en las que aparece junto a la estrella pop, Dua Lipa.

Por supuesto, el encuentro no ha pasado desapercibido para nadie e incluso hay quienes ya aseguran que un momento como este era uno de los más esperados desde que Camila Parker tomó sus nuevos deberes; cabe recordar que los encuentros entre los miembros de la realeza son muy frecuentes y que tan solo la reina Isabel II tuvo el honor de conocer a famosos que van desde los exintegrantes de One Direction, hasta Jennifer López, Marylin Monroe o Michael Jackson, por señalar algunos nombres.

Las dos vistieron de negro. (Foto: AFP)

Mientras tanto, la reina consorte acaba de conocer a la primera celebridad de la que se espera sea una larga lista y el momento ya despertó cientos de opiniones, ya que Dua Lipa es una de las cantantes más populares del momento y sus pasos no sólo incluyen la industria de la música, modelaje, moda o belleza, sino también de una larga lista de eventos en los que la lectura está relacionada. Esta reunión inesperada ocurrió la noche del lunes en el marco del The Booker Prize 2022.

Al evento fueron invitadas ambas, pero quien más notoriedad tuvo fue Dua Lipa por un look y peinado de impacto para ofrecer un discurso antes de la premiación realizada en Londres; sin embargo, momentos más tarde la royal y la intérprete de "Don't Start Now" se conocieron oficialmente mientras Camila Parker se encontraba saludando a la larga lista de invitados entre los que destacan los autores nominados para el premio, los jueces, organizadores y algunos famosos invitados al evento.

Dua Lipa le dijo estar "honrada" de dar el discurso del evento. (Foto: AFP)

Su conversación se volvió viral en redes sociales. (Foto: AFP)

En las fotos que se han hecho virales entre los fanáticos de la también modelo y de la Familia Real Británica, se observa a ambas mujeres muy sonrientes e intercambiando unas cuantas palabras entre las que se dejó ver que la nueva reina es fanática de la cantante de origen británico. En videos que se han hecho virales se alcanza a escuchar un poco de la charla en la que Dua Lipa se dijo "totalmente honrada" de haber sido seleccionada como la famosa que daría en gran discurso del evento y que "lamentablemente" la noche no estaba preparada para sorprender a todos con un espectáculo en vivo.

Por su parte, la famosa de 27 años compartió una serie de fotos y videos en su cuenta de Instagram y entre ellas destaca una imagen en la que se le ve muy sonriente y tomada de la mano de Camila Parker, pero no dio declaraciones al respecto, aunque sí explicó: "Leer me da tanta alegría, así que fue un absoluto honor hablar anoche en la ceremonia del premio Booker. Gracias a la Fundación Booker Prize por invitarme. Me encantaron todos los libros preseleccionados sin excepción, pero felicitaciones especiales a Shehan Karunatilaka por ganar con su notable novela Las siete lunas de Maali Almeida".

Aunque la popularidad y aceptación del público hacia Camila Parker ha ido en aumento, aún hay muchas personas que le tienen cierto resentimiento por su matrimonio con el rey Carlos III y el famoso triángulo amoroso que protagonizaron con la princesa Diana, por lo que los comentarios en contra no se hicieron esperar. "Será mejor que no sea Camila o te bloquearé", se lee en su publicación, aunque la mayoría de los usuarios dejaron mensajes de apoyo.

