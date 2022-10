VIDEO: perrito enamora al celebrar su cumpleaños al ritmo de las mañanitas

El video de un perrito celebrando su cumpleaños junto a su familia se ha convertido en un éxito en Twitter, plataforma en donde fue compartido hace solo unas horas y en poco tiempo se ha viralizado al conquistar a los usuarios debido a su peculiar reacción en el momento en que todos cantan las mañanitas. Ha sido la usuaria Alexa Gómez quien decidió publicar el clip al cual acompañó con el texto: "Te amo perrito que se alegra por cumplir años".

En el video aparece en primer plano un peludo "lomito" de gran tamaño que se encuentra recargado sobre una mesa, con sus dos patas delanteras sobre el mantel, al tiempo que las mueve, al igual que el resto de su cuerpo, mientras su familia canta las mañanitas por su cumpleaños. A su lado derecho se encuentra una mujer que aplaude entusiasmada mientras también canta. Al finalizar todos aplauden al perrito festejado y la mujer de al lado se funde en un abrazo con él.

El clip, de corta duración, se ha convertido en un éxito con más de 819 mil reproducciones, más de 145 mil "Me gusta", casi 16 mil retuits. Además, no faltaron los usuarios que aprovecharon el post para a su vez compartir videos y fotografías de sus mascotas celebrando sus cumpleaños. Desde gatos hasta perritos de todos los tamaños y razas, a los que se les ve posar frente a sus respectivos pasteles.

Video del perrito feliz arrasa en Twitter

El perrito celebra con los demás un cumpleaños. FOTO: Especial

Entre los cientos de comentarios y reacciones de los usuarios al video, destacó uno publicado por la usuaria @CatalinaRomag quien aclaró que en realidad no se trataba del cumpleaños del hermoso "lomito" sino de su mamá, la mujer que aparece al lado derecho del perrito. "No era el cumple del gordo ajajaja le está cantando a mi mamá", escribió la internauta a quien se le hizo divertido que todos pensaran que el que celebraba su cumpleaños era el can.

Al parecer la del festejo era la mujer que lo acompaña en el video. FOTO: Especial

La publicación también originó polémica debido a que algunos usuarios se enfrascaron en un debate respecto a si es o no prudente celebrarles los cumpleaños a las mascotas: "El perro no entiende lo que es un cumpleaños", publicó un usuario, mientras que una joven identificada como Valeria le respondió: "Ya quisieras que te celebren un cumpleaños como a él".

Al final el "lomito" y su dueña se funden en un abrazo. FOTO: Especial

"Los más hermosos animales que pueden existir esa raza de perros tan maravillosa e inteligente"; "Felicidades precioso"; "Jajajajja nosotros también le cantamos cumpleaños a nuestro Michi"; "Los amo"; "Claro, los perritos se alegran cuando les celebran su cumpleaños.. Aquí mi Ramón" y "Qué belleza!! Me alegraste la mañana", fueron algunos de los mensajes que publicaron otros internautas.

La grabación logró convertirse en un éxito en Twitter. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Un perrito cautiva las redes al ser "empleado" de gasolinera y portar su uniforme

VIDEO | Un fiel perrito cava agujero en la tumba de su dueño para dormir con él

VIDEO | Un perrito demuestra que es el mejor vendedor de tamales y enamora a miles en redes