Empleada exhibe a famosa tienda de ropa por prendas con piojos | FOTOS

Las compras por las fiestas decembrinas se vieron interrumpidas por una impactante publicación en redes sociales, pues una trabajadora de una tienda de ropa exhibió que había piojos en las prendas.

La joven compartió las imágenes los piojos en la ropa el pasado 29 de diciembre en su cuenta de Twitter, donde señaló que se trata de la famosa tienda H&M ubicada en el World Trade, en Nueva York.

Detalló que fue uno de los clientes quien se dio cuenta de los pequeños insectos, por lo que alertó de inmediato a los encargados de la tienda que se limitaron a bloquear el área de las sudaderas donde estaban, sin hacer más pese a que se propagan rápidamente.

“Trabajo en H&M en Oculus en World Trade y hoy un cliente descubrió piojos en un estante de sudaderas con capucha. No cerrarán la tienda ni notificarán a los empleados sobre el problema. La sección estaba simplemente bloqueada”, escribe la joven.

¿Perdió su empleo?

Los comentarios no se hicieron esperar y además de preguntar sobre las medidas que habría tomado la tienda, preguntaron a la joven si había perdido su empleo por exponer la presencia de piojos en las prendas.

Agradeció las muestras de apoyo y detalló que su último día de trabajo habría sido el viernes 31 de diciembre, pues habría decidido renunciar ya que “odiaba” estar en la tienda.

La publicación de la joven se hizo viral de inmediato y el gerente de la tienda se enteró de lo sucedido, por lo que ella no dudó en pedir disculpas y aseguró que no pensó en que llegaría tan lejos.

“Me disculpé con el gerente de mi tienda porque no esperaba que mi tweet subiera así. Me molestó que lo trataran como un problema menor y que no fuera culpa suya. Es la empresa. Mis compañeros de trabajo me agradecieron”, añadió.

