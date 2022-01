¿Por qué solo salió Matt Murdock y no Daredevil en Spider-Man: No Way Home? Esto dijo el guionista

Spider-Man: No Way Home se ha convertido en la sexta película más taquillera no sólo durante la pandemia, sino en la historia. Y es que a más de un mes de su estreno en cine, la cinta que logró reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland sigue recaudando millones y se acerca peligrosamente al Top 5.

El hecho de que los tres Spider-Man de los últimos 20 años hayan compartido pantalla fue un gesto que los fanáticos del superhéroe arácnido siguen agradeciendo, pero el hecho de que los antecesores de Holland hayan "saltado" a esta realidad junto con sus entrañables villanos, como el Doctor Octopus, el Duende Verde o Electro, hizo la experiencia aún más satisfactoria.

Pero quizá no se ha dicho mucho sobre otro de los regresos que vimos en Spider-Man: No Way Home y que era uno de los más solicitados por los amantes de los cómics. Y es que en los primeros minutos de la película, pudimos ver como el actor inglés Charlie Cox tuvo un breve cameo como el abogado Matt Murdock, quien está orientando a Peter Parker, la tía May y "Happy" luego de que se diera a conocer que el joven es Spider-Man.

Si bien la escena ya se había filtrado semanas antes del estreno, siempre quedaba la duda si en realidad era una imagen editada, por lo que ver a Cox, quien dio vida al abogado pero también a Daredevil en la serie homónima de Netflix, sin duda dejó un buen sabor de boca a los fans, ya que eso significaría la confirmación que el actor volvería a darle vida en futuros proyectos del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

¿Por qué solo fue un cameo de Matt Murdock?

Sin embargo, al ver a Matt Murdock en No Way Home, muchos pensaron que quizá más adelante el personaje interpretado por Cox volvería pero ahora como Daredevil, sin embargo, se quedaron con las ganas. Y la respuesta a la ausencia del llamado Diablo de Hell's Kitchen, la dio recientemente el guionista de la cinta, Erik Sommers.

En el podcast The Q&A With Jeff Goldsmith, el escritor explicó que desde el inicio Spider-Man: No Way Home significó un reto enorme debido al número de personajes que iban a reunir. De hecho, surgieron muchas ideas sobre cómo demostrar lo que cada héroe podría hacer en la pantalla o cómo podrían unirse, pero al final, decidieron que Charlie Cox solo tuviera un breve, pero importante cameo.

"Al final del día, no podíamos hacer mucho. No queríamos hacer cosas que distrajeran la atención de la historia de nuestro Peter y nuestro Spider-Man", dijo Sommers.

Sin embargo, el hecho de que Cox sólo haya tenido una pequeña aparición, no significa que no haya sido relevante, ya que durante la escena en la que aparece en casa de May, da muestra de su poder sobrehumano al detener en el aire un ladrillo que los detractores de Spider-Man lanzan por la ventana, por lo que el joven sorprendido le pregunta que cómo lo hizo y el Murdock solo le responde "soy un muy buen abogado".

Antes del estreno de Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, había revelado que si Daredevil llegara al UCM, sin duda Charlie Cox era el indicado para portar el traje del justiciero neoyorkino de nueva cuenta. Recientemente vimos regresar a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin en Hawkeye, personaje contra el que peleó Murdock en la serie Daredevil, de Netflix.

Entonces todo parece indicar que veremos a Charlie Cox como Matt Murdock (y Daredevil) próximamente en las series Echo o She-Hulk, en las que se cree que D'Onofrio participará nuevamente.

