¿Perros o gatos? Esta es tu mascota ideal según tu signo del Zodiaco

Las mascotas son los mejores acompañantes de los humanos; sin embargo, se deben tomar en cuenta muchos aspectos a la hora de adoptar algún animal de compañía, ya que no son un objeto y requieren de muchos cuidados para procurar su bienestar. Además, algunos son más exigentes que otros, es por ello que algunas personas prefieren más los perros que los gatos.

Pues en el caso de los perros, requieren más tiempo para jugar con sus dueños y sobre todo, salir a pasear; mientras que los gatos, son animales más independientes que no exigen tanto afecto, ya que muchos de los felinos prefieren mantenerse con su propia autonomía.

Es por ello que te revelamos qué animal será tu mejor amigo siguiendo cada una de las cosas que caracterizan tu personalidad según tu signo del Zodiaco.

(Foto: Pixabay)

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Uno de los signos con más energía, entusiasmo e impulsivo por naturaleza es Aries, es por ello que no sorprende verlos activos en mil actividades al día, es por ello que su mejor amigo sin duda es el perro, animal con el que comparten la misma pasión y las mismas ganas.

Además, los lomitos son sumamente efusivos y expresivos, por lo que se acoplan perfecto a las personas bajo este signo, quienes siempre tratan de mantener un buen estado de ánimo y demostrar sus sentimientos.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

A diferencia de los carneros, los Tauro prefieren quedarse en casa a disfrutar de una comida a solas, o bien, de un buen libro en la comodidad de sus camas o sillones. A pesar de ello, en su personalidad destaca que no son los mejores en adaptarse a nuevas tareas y aprenderlas con mucha facilidad, por lo que los gatos son la mejor opción.

Y es que al ser animales tan independientes y que no buscan demasiado afecto, se pueden acoplar a la perfección a sus dueños, amantes de pasar tiempo en casa. Por otro lado, los michis no requieren tantos cuidados como salir a pasear todos los días o jugar a la pelota; sin embargo, no debes olvidar sus visitas frecuentes al veterinario para asegurar su bienestar.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Por otro lado, los Géminis destacan entre el resto de signos del Zodiaco por su habilidad con la palabra, así como por su energía y ganas de hacer más de una cosa a la vez. Además, los juegos de palabras son su máxima diversión y aunque los animales no hablan, el mejor acompañante para estas personas pueden ser los pericos.

Sin embargo, debes tener en cuenta que en países como México, está prohibido tener este tipo de aves como mascotas. A pesar de ello, se pueden convertir en el mejor acompañante e impulsor del humor para los Géminis

(Foto: Pixabay)

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Los Cáncer son uno de los signos que destaca por su cercanía con los otros, pues su círculo familiar y de amigos es muy importante, por lo que suelen ser personas muy protectoras y amorosas; pues no hay que olvidarse el signo se rige por las emociones y sentimientos.

Además es un signo de agua, por lo que sus mascotas ideales provienen de este elemento. Algunas opciones son los peces o las tortugas, pues si bien no se les puede acariciar como a los perros, requieren cuidados constantes tanto para la alimentación como para mantener limpias las peceras.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los Leo suelen ser personas sumamente dominantes con otros, por ello no sorprende que la imagen de este signo sea un león, pues comparte muchas característica con los felinos. Así que la mascota perfecta puede ser algún gatito; sin embargo, no es la única opción.

Y es que este signo también se caracteriza por ser un excelente amigo, cualidad que comparte con los perros, pero para complementar su energía un peludo de talla grande como un pastor alemán o un dóberman serán ideales.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre)

Las personas bajo este signo son conocidas por ser sumamente tímidas y reservadas con otros, por lo que al igual que otros de sus hermanos del Zodiaco, su mejor compañía sin duda son los gatos, pues también prefieren un espacio propio y una vez que tienen la confianza, llegó el momento de expresar todo su amor.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Mientras que los Libra deben adoptar un conejo, pues ambos comparten esa alma curiosa y rodeada de la naturaleza. Además, al igual que este animal, este signo de aire es muy seductor con los otros.

(Foto: Pixabay)

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Aquellos bajo este signo son personas sumamente pasionales y emocionales, además destacan por su nobleza y lealtad con otros. Asimismo, los Escorpio son fanáticos de lo exótico y misterioso, es por ello que el animal de compañía mejor se acopla a ellos son todos los que pueden causar temor en otros. Una idea son las serpientes o las tarántulas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los Sagitario son personas sumamente aventureros y emprendedores, por lo que su libertad siempre está presente, además no causa sorpresa que seguido organice viajes para disfrutar de unos días en contacto con la naturaleza. Ante ello, la mejor opción para este signo es adoptar un perro que los pueda acompañar en cada aventura, o bien, un preciso caballo con el cual disfrutar de una caminata.

(Foto: Pixabay)

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Este signo se caracteriza por ser sumamente conservador y se caracterizan por una vida más sedentaria en la que un perrito pequeño se acopla perfecto al estilo de los Capricornio.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Mientras que para los Acuario, la mejor mascota es el hurón ya que ambos comparten las ganas por jugar y moverse con libertad, pues aunque mujas personas tienen jaulas o corrales para sus hurones, siempre los mantienen con muchos elementos que les permitan jugar y mantenerse en movimiento.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Por otro lado, los Piscis destacan por ser muy tranquilas y pacientes, además de ser los más comprensivos y tolerantes con otros. La paz que transmite este signo es perfecta para tener un pez como mascota.

