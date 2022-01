Erika Buenfil podría colaborar con Rob Schneider gracias a su éxito como la "Reina de TikTok": VIDEO

Erika Buenfil, quien en otras épocas fue popular por su desempeño en varias telenovelas de renombre, se reinventó en en las redes sociales, las cuales están dominadas por los jóvenes. En este caso, supo aprovechar muy bien las bondades que TikTok le ofrece a sus usuarios al grado de llamar la atención de millones, incluyendo al comediante Rob Schneider.

La actriz de 58 años declaró ante medios de comunicación que fue algo inesperado, pues le llamaron a su manager para ver si podía hacer un piloto que el mismo actor va a producir. Mencionó que ella aceptó, pero que estaba ligeramente nerviosa; sin embargo, le emocionó saber que la conocían por su trabajo en las redes sociales.

"Uno se imagina que no va a venir y a la hora que él llega al camerino, él sabía mucho de mi también por las redes y por su esposa y entonces se sentó con nosotros, comió. Me compartió imágenes de su nueva película para Hollywood y entonces yo me relajé. Pasamos una tarde increíble", platicó.

El boom de los influencers en EU es grande

Erika Buenfil explicó que Rob Schneider la admiraba por su trabajo como actriz; sin embargo, le explicó que en Estados Unidos el poder de las redes sociales es muy fuerte y él se llevó una gran sorpresa al investigarla y descubrir que es toda una celebridad en TikTok.

En este caso, en el programa De Primera Mano la tomaron de ejemplo, pues ella tuvo una mala racha con el empleo (por la pandemia y la edad) y no se sentó a esperar a que las cosas mejoraran. Ella puso manos a la obra y abrió su canal de cocina y después ya estaba en TikTok; ahora podría debutar en el cine de la Nación Americana.

Erika Buenfil da positivo al Covid-19

Aunque parece que todo parece estarle saliendo a pedir de boca a la actriz, ésta mencionó que dio positivo al Covid-19. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó que aunque los síntomas son leves, ha tenido falta de ánimo.

"Esto está difícil, que sí es verdad, que hay que vacunarse, que hay que cuidarse. Hay que guardar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados, no nos pegó fuerte, en mi caso. Nicolás también se contagió. Obviamente él por estar más chavo sus síntomas han sido leves", explicó la "güera".

