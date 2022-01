Erika Buenfil y su hijo dan positivo al Covid-19; pide a la gente vacunarse: VIDEO

Erika Buenfil le informó a través de sus redes sociales que tanto ella como su hijo Nicolás tienen Covid-19, hecho por el cual se ha mantenido desaparecida de dichas plataformas virtuales. Sin embargo, aseguro que se encuentran bien y que han guardado reposo para recuperarse pronto.

Sobre sus síntomas, los calificó como "fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura. He tenido un poquito de dolor de cuerpo y las noches se hacen largas por la tos", detalló la actriz.

Erika Buenfil le pide a las personas cuidarse

A pesar de tener un semblante normal, los ojos de la "Reina de TikTok" anunciaban que no todo estaba tan bien. Tras haberse contagiado por el SARS-CoV-2, le mandó un mensaje a sus seguidores de Instagram, donde publicó un video, y les aseguró que la situación está difícil y de la importancia de las vacunas.

"Esto está difícil, que sí es verdad, que hay que vacunarse, que hay que cuidarse. Hay que guardar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados, no nos pegó fuerte, en mi caso. Nicolás también se contagió. Obviamente él por estar más chavo sus síntomas han sido leves", mencionó.

SIGUE LEYENDO:

Lyn May asegura que J Balvin se enojó con ella por responderle con su éxito, "La Loba": VIDEO

¿Cuánto cuesta la noche en el hotel Azulik, donde Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera pasaron sus vacaciones?

Andrés García: "Ojalá hubiera sido socio de Héctor Beltrán, estaría multimillonario"