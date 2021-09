Compraron una mansión en ruinas por error y han gastado sus ahorros tratando de remodelarla

Cuando decides vivir en pareja, una de las cosas que más deseas es contar con tu propio patrimonio, no importa si es una casa o departamento, simplemente se trata de tener un sitio tuyo al que puedas llamar hogar.

Y eso fue justo lo que querían Claire Segeren y su novio Callum Hunter, dos ingleses que planeaban vivir juntos; para ello, decidieron ir a una subasta de propiedades y comprar un departamento en Escocia que antes habían visto en anuncios. Callum fue sin su novia, pero consigo llevaba todos los ahorros de ambos, cuando llegó la subasta de su casa soñada, sin dudar levantó la paleta, ofreció 10 mil dólares y se quedó con el inmueble.

El joven creía que había hecho el negocio de su vida, pues nadie más pujó por el departamento por el que iba, sin embargo, su sorpresa fue mayor cuando un hombre que estaba sentado junto a él le preguntó si sabía lo que había comprado. Callum no entendió al inicio lo que pasaba, sin embargo, después se dio cuenta que hubo cambios de última hora y modificaron los números de los inmuebles subastados.

Confiado, el joven ya tenía ubicado el número con el que estaba apuntado el departamento que querían él y Claire, por lo que no dudo en ofrecer los 10 mil dolares que pedían. El problema fue que de último minuto, el número de su casa soñada en realidad correspondía ahora a una gran mansión de seis habitaciones que estaba en otra zona.

Pagaron 10 mil dólares por una casa en ruinas. Foto: IG whathavewedunoon

¿Cómo se lo dijo a Claire?

Después de ver lo que había hecho, Callum llamó por teléfono a Claire y le dijo que la compra no había resultado como esperaban y le pidió que buscara en internet el sitio donde se encontraba la casa que habían adquirido. Los jóvenes descubrieron que la mansión estaba cerca de la zona donde tenían planeado de inicio vivir, por lo que se sintieron reconfortados.

Pero esa tranquilidad es duró poco al saber que habían comprado una gran mansión abandonada y en ruinas, tal vez tenía seis habitaciones y era grande, pero todo dentro estaba deshecho, lleno de moho, además de que no tenía ni agua ni luz. Las paredes estaban rayadas e incluso la entrada tenian un gran letrero que decía "Peligro, manténgase alejado".

Y por si eso no fuera suficiente, los jóvenes sólo habían comprado la mitad de la propiedad, por lo que tuvieron que destinar más dinero para adquirir lo que faltaba y fue así como se quedaron sin dinero. Con lo último que les restaba, compraron una casa rodante para quedarse ahí y se propusieron remodelar esa casa vieja.

Le gran mansión llevaba abandonada 20 años. Foto: IG whathavewedunoon

Cuentan su historia en Instagram

La joven pareja relató al periódico inglés The Guardian que ya no tenían dinero, y entonces decidieron que la remodelación la harían ellos mismos. Tuvieron que aprender de todo: plomería, electricidad, albañilería y hasta diseño por computadora. Además, abrieron una cuenta de Instagram en la que han relatado desde 2019 cómo ha ido avanzando la reconstrucción de la vieja mansión en Dunoon, Escocia.

En más de dos años y medio, los jóvenes derribaron todo lo que no servía y han construido todo de nuevo. Aún no está terminada la casa, pero a decir se sus publicaciones, la gran mansión será un castillo cuando terminen los trabajos. Claire y Callum detallaron que sus vecinos y amigos han jugado un papel fundamental para poder llevar a cabo la titánica misión.

Dijeron que desde que llegaron a la ciudad, los lugareños fueron muy amables y les llevaban comida todos los días. Incluso muchos de ellos les prestaron herramientas y han apoyado en algunas tareas.

Llevan más de dos años remodelando su casa. Foto: IG whathavewedunoon

Hace apenas un mes, la cuenta de Instagram whathavewedunoon (una combinación entre What have we done? -¿qué hemos hecho?- y Dunoon, el nombre del lugar donde viven) llegó a sus primeros 200 mil seguidores y la joven pareja lo celebró.

Asimismo, cuentan con un blog en el que está toda la historia de su casa, ahí mismo, se peden hacer donaciones si es que quieres apoyarlos.