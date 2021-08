Mente Mujer: Promueven respeto; por una masculinidad más positiva

Desde hace tres años, Nicko Nogués vio ‘ nacer ’ el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas, que trabaja con ciudadanos pertenecientes a empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ayudar a erradicar conductas machistas, una especie de transformación masculina.

“Es una necesidad urgente, porque en Latinoamérica, los varones somos 80 por ciento responsables de tomar las decisiones, y queremos que haya una trascendencia del poder; que la toma de decisiones sea repartida y equitativa”, dijo el activista.

La misión no ha sido fácil, pero saben que el problema es grande, se tiene que erradicar y por eso crearon el proyecto #demachosaHombres.

“Esta labor la estamos trabajando desde hace tres años, ya como instituto. En la parte social, a través de la consultora, tenemos ocho años; si me preguntas, ¿cuál es la causa? y ¿por qué el interés sobre estas temáticas? Es porque nos dimos cuenta que la raíz de esta problemática respondía al mismo patrón: el machismo”, agregó.

La iniciativa #demachosaHombres tiene como objetivo solucionar la falta de espacios para el diálogo entre varones que buscan generar un cambio positivo en su masculinidad, pero Nogués aseguró que han encontrado muchos retos.

“Hay resistencia por parte de los varones cuando se dialoga de machismo, una gran parte se siente atacado, y hay comentarios como: ‘ya se están metiendo con nosotros, hoy en día ya no se puede hacer un chiste de nada’. La comunidad masculina se está resistiendo a hablar de estos temas, porque no acaban de entender, al menos de nuestra perspectiva, cómo el machismo también les afecta a ellos, cuando comprendemos que somos tanto ejecutores como recibidores de machismo, por parte especialmente de la población masculina, vemos la importancia de ese tipo de conductas, porque lo que no entiendes no te interesa”, sostuvo para Mente Mujer.

Nicko Nogués detalló que principalmente sus servicios van a empresas, “trabajamos con varios tipos de instituciones, porque nuestro foco es poder intuir la transformación de liderazgo de los tomadores de decisiones que hay en el continente”.

PROCESO DE REEDUCAR

Para lograr ser un hombre igualitario, el instituto ha creado varias formas, “tenemos diferentes dinámicas: una es la reeducación que se hace a través de sesiones de trabajos para hombres, que giran en torno a diferentes aspectos de esa tolerancia machista que estamos viviendo”.

Por ejemplo, hacen que ellos entiendan los privilegios que tienen en la sociedad y cómo lograr la igualdad, además los invitan a practicar paternidades activas, para que comprendan y gocen la responsabilidad que tienen con los hijos.

Por Nayely Ramirez

