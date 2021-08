Prometidos reciben críticas por su invitación de boda, donde llaman "idiotas" y "flojos" a los asistentes

Una boda es motivo de celebración, y por lo tanto el anuncio de ésta suele estar lleno de cordialidad por parte del novio y la novia. Pero siempre hay una excepción a la regla, y ese es el caso de una invitación de bodas que generó polémica por su rudeza, es decir, el uso de palabras altisonantes y la hostilidad en sus frases.

La invitación se dio a conocer a través de Reddit, cuando un usuario compartió la foto y comentó que su prima le había enviado el papel, pero que no pensaba asistir.

En poco tiempo, la publicación se volvió viral. Algunos usuarios entendieron que se trataba de una forma diferente, ingeniosa y divertida de hacer la invitación, pero otros criticaron el tono agresivo.

El único apartado cortés de la invitación es cuando la pareja refiere su luna de miel y pide de forma amable una pequeña contribuación para su viaje.

El contenido de la invitación

A lo largo de la invitación, los prometidos se dirigen a sus asistentes como "idiotas", "flojos" y "gordos". Ambos dejaron en claro que los invitados comerán lo que se les sirva, sin excepciones para los vegetarianos, veganos o alérgicos: "Coman lo que se les dé, malditos gordos", señalaron.

Sobre la asistencia de niños a la boda, la pareja indicó: "Dejen a sus mierditas en casa. Queremos ponernos jodidos" Y rematan con la amenaza de enviar de vuelta a aquellos que lleven hijos.

Aparentemente, la falta de ropa también es una opción, ya que los futuros novios declaran que no les importa lo que usen los invitados, incluso si aparecieran “completamente desnudos”.

Los invitados tampoco pueden hacer preguntas sobre el evento, se espera que utilicen “Google” para hoteles y taxis, o que consulten el sitio web si tienen alguna “maldita pregunta”. La tarjeta encantadora también llama a los huéspedes “jodidos perezosos” e “idiotas” si no deciden simplemente usar internet.

Novia desata polémica por prohibir niños en su boda

Rox Quintana, exparticipante de MasterChef, desató la polémica luego de que informó a sus seguidores que no quiere niños en su boda, y posteriormente contestó a la ola de comentarios, en favor y en contra, que le cayeron.

"Me van a odiar pero no quiero niños en mi boda", dijo en un primer tuit. Posteriormente agregó en un comentario a otro usuario: "Se vale una noche sin hijos. Y sobre todo se vale no llevar a los niños a eventos que no son para ellos”.

El tuit no tardó en volverse viral y generó el debate entre usuarios que apoyaron su decisión y aquellos que condenaron su postura. Ante los comentarios negativos, Rox volvió a pronunciarse, aclarando que no odia a los niños, y simplemente disfrutaría más de una celebración con adultos únicamente:

"Lo que dije: No quiero niños en MI boda. Lo que los pendejos entendieron: Odio a todos los niños y deberían de vivir en una jaula y ser maltratados", publicó.

La influencer, que se dio a conocer por participar en el reality show de cocina, recibió el anillo de su ahora prometida y actualmente se encuentra en la organización de su boda con ella.