Querida exparticipante de MasterChef desata polémica por decir que NO quiere niños en su boda

Recientemente un comentario en Twitter desató la polémica, entre comentarios a favor y en contra. Rox Quintana, exparticipante de MasterChef, informó a sus seguidores que no quiere niños en su boda, y posteriormente contestó a la ola de comentarios que le cayeron.

"Me van a odiar pero no quiero niños en mi boda", dijo en un primer tuit. Posteriormente agregó en un comentario a otro usuario: "Se vale una noche sin hijos. Y sobre todo se vale no llevar a los niños a eventos que no son para ellos”.