Conoce a la actriz de ‘Loki’ que ha sido heroína en ‘Star Wars’ y ‘The Walking Dead’

Seguramente durante algunos lapsos de los cinco capítulos de la nueva serie de Disney Plus “Loki”, has notado algunos rostros conocidos en pantalla, sin embargo no recuerdas bien donde los viste antes,

Esto ocurre seguramente con la joven actriz estadounidese Cailey Fleming, quien actualmente participa en la serie del “Dios del Engaño”.

En esta serie da vida a Sylvie (Sophia Di Martino) en el flashback sobre su detención por la Autoridad de Variación Temporal en Asgard, sin embargo hay que recordar que esta logra huir gracias a sus habilidades que son mostradas en el cuarto capítulo llamada “The Nexus Event”.

Cailey Fleming actualmente tiene 14 años y a lo largo de su carrera ha participado en quince producciones y al menos seis de ellas fueron exitosas.

Cailey Fleming. Foto: Especial

Estos son los dos personajes famosos de Cailey Fleming

Cailey Fleming además de su papel como Sylvie en Loki, fue la pequeña Rey en Star Wars: El ascenso de Skywalker y en Star Wars: El despertar de la Fuerza.

Por otro lado desde el capítulo número 5 de la temporada nueve (“What Comes After”) de The Walking Dead, le da vida a la superviviente Judith Grimes.

Judith es hija de Rick Grimes y la difunta Lori Grimes, quien nació al interior de una oscura prisión durante el terrible apocalipsis zombi que retrata la famosa serie de AMC.