“The Last duel”: La impactante película que reúne a Matt Damon y Ben Affleck | TRAILER

“The Last Duel” será el título de la nueva película dirigida por Ridley Scott, quien es conocido por su trabajo en grandes éxitos como Alien (1979), Blade Runner (1982) y Gladiador (2000), por mencionar algunas, por lo que se espera que esta producción sea un éxito, además, contará con la participación de Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver.

Se sabe que la historia estará basada en hechos reales, los cuales fueron retomados en el libro “The Last Duel: A true Stroty of Trial de Combat in Medieval France del autor Eric Jager. Dicha historia se desarrolla en la en Edad Media y cuenta la historia de dos caballeros que deberán batirse a muerte en un duelo para arreglar asuntos de honor derivados de una violación.

The Last Duel estará ambientada en la Francia del siglo XIV y desde el inicio de sus grabaciones en 2020 ha generado mucha expectativa pues la historia, el director y el elenco que conforma la película son de primer nivel y el trailer recientemente difundido aumentó la curiosidad entre el público.

Como se mencionó antes, se sabe que la película fue grabada entre febrero y octubre del año pasado. Luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes de la producción se pudo apreciar que el suspenso y la acción serán los elementos predominantes en esta producción.

Revelan Trailer y fecha de estreno

The Last Duel estuvo producida por 20th Century Studios y se dio a conocer que llegará a las salas de cine a partir del 15 de octubre de 2021, además, se reveló el primer trailer oficial de la película, la cual dejó con muy buen sabor de boca a la comunidad de la industria cinematográfica internacional.

La nueva película de Ridley Scott contará la historia real del combate a muerte que sostendrán Jean de Carrouges (Matt Damond) y Jacques Le Gris (Adam Driver) debido a que Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), denuncia haber sido violada por el personaje de Adam Driver, el cual era el mejor amigo de su esposa por lo que debido a que son caballeros de alto rango el Rey Carlos VI interviene para pactar el duelo.

En el trailer difundido recientemente se puede apreciar que la cinta abordará el origen de la violación en contra de Marguerite de Carrouges y posteriormente, se deja ver cómo es que la situación va subiendo de nivel y cómo se van involucrando nuevos personajes hasta pactar el duelo a muerte para defender el honor de la víctima.

En cuanto al papel que desarrollará Ben Affleck en esta producción se sabe personificará al Conde Pierre d’Alencon, un personaje secundario que no tendrá tanta injerencia en la historia central.

Con información de medios.