¡No todo es K-Pop! Escucha estos grupos japoneses y ábrele tu corazón a la J-Music

Japón está de moda. Y es que el país del sol naciente es sede de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los cuales iniciaron oficialmente este viernes 23 de julio con una ceremonia llena de color, diversidad cultural, drones y un emotivo mensaje a la unidad y la solidaridad, justo cuando enfrentamos una nueva ola de Covid-19 y un contexto social particularmente complicado para varias regiones del planeta.

Serán más de 13 mil atletas de 206 naciones -más el equipo de personas refugiadas- los que compitan en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos, los cuales tuvieron que posponerse un año debido a que en 2020 estábamos en medio de una pandemia que obligó a cancelar millones de actividades en el mundo para evitar contagios masivos. Incluso ahora, la esperada justa veraniega se llevará a cabo sin público, debido a que la capital nipona decretó estado de emergencia una semana antes de la inauguración.

Como te decíamos, la gran inauguración de la justa olímpica estuvo llena de referencias a la cultura japonesa, desde las proyecciones de películas, así como la música de populares videojuegos que acompañaron el marchar de las delegaciones, y los emotivos letreros con nombres de los países participantes inscritos en globos de diálogo similares a los que abundan en los manga japoneses.

Así fue la inauguración de los JJOO Tokio 2020. Foto: Mexsport

¿Sabías que existe la J-Music?

Muchas de las canciones que hemos escuchado en nuestros anime favoritos o como soundtrack de videojuegos han sido compuestas o interpretados por músicos japoneses que son muy conocidos en su país, pero no en México. Aquí quizá influya en que las series animadas llegan generalmente dobladas al español, incluyendo las canciones de apertura y cierre, uno de los casos más emblemáticos quizá sea el Cha-La Head-Cha-La, interpetada por Ricardo Silva para Dragon Ball Z.

Sin embargo, dentro de la música japonesa -conocida como J-Music- hay diversos artistas y géneros que vale la pena conocer. Algunos debido a que no suenan como a lo que estamos acostumbrados, otros porque son estrafalarios y tienen un look que llama mucho la atención. Otros artistas más nos hacen recordar a grandes exponentes de la música de décadas pasadas y apelan a nuestra nostalgia.

A continuación te presentamos algunas bandas niponas las que puedes regalarles esta tarde o fin de semana y así conocer un poco más de Japón, a través de su música.

X-Japan

Esta banda japonesa de metal (J-Metal) ya es de antaño. Surgió allá por inicios de los 80 y su estilo está enfocado en el power/speed metal y en el metal romántico (cuyos exponentes occidentales son Kamelot, Sonata Arctica o Hammerfall). Su época dorada fue a finales de los 80 y toda la década de los 90, donde incluso llegaron a llenar recintos como el Tokyo Dome.

Sus canciones han estado en animes como X y uno de sus temas, I.V., fue la canción final de la película SAW IV. Se considera que este grupo japonés es uno de los más influyentes en la cultura pop nipona.

L'Arc~en~Ciel

Esta banda de J-Rock cumple 30 años en 2021 y es una de las más conocidas no sólo en su país, sino en varias partes del mundo, ya que en estas tres décadas han visitado varios puntos del planeta e incluso han colaborado en animes como Final Fantasy: The Spirits Within, Full Metal Alchemist, D.N.A. Rurounin Kenshin (Samurai X) y GTO (Great Teacher Onizuka), sólo por mencionar algunos, además de que sus temas forman parte del soundtrack de los videojuegos Resident Evil 7 y Devil May Cry 4.

L'Arc~en~Ciel ha llenado el Madison Square Garden y rompió récord al vender todos los boletos del mítico Tokyo Dome en 2 minutos. Aunque son rockeros, sus canciones tienen diversos toques de electrónica, punk, orquesta, pop y hasta metal. Todos los miembros tienen proyectos alternativos, pero es quizá Hyde, su vocalista, quien ha recorrido más partes del mundo como solista y con su grupo Vamps.

Babymetal

Este quizá es uno de los grupos japoneses más conocidos en los últimos años. Está formado únicamente por mujeres y van del heavy metal al kawai meta, pasando incluso por el J-Pop. La banda ha colaborado con Judas Priest, Metallica, Red hot Chilli Peppers, Korn y DragonForce, además de que ha participado en el popular programa estadounidense The Late Show con Stephen Colbert e incluso forman parte del videojuego.

Babymetal tendrá pronto un anime que nos hace recordar a Hi Hi Puffy AmiYumi, la serie animada de Cartoon Network de la banda nipona PUFFY que fue famosa la década pasada.

Tokyo Ska Paradise Orchestra

Esta gran banda nipona ya es veterana dentro de la escena musical. Se formó hace más de tres décadas y su estilo oscila entre el jazz y el ska. Tiene colaboraciones con el grupo PUFFY, del cual te hablamos un poco más arriba, e incluso con grupos como Los Auténticos Decadentes e Inspector. La Tokyo Ska Paradise Orchestra es uno de los grupos extranjeros más queridos en México y América Latina, donde el ska tiene mucha presencia, de hecho se ha presentado en festivales de talla internacional como el Vive Latino, Coachella, Glastonbury y Rock al Parque.

Dir En Grey

Esta banda de metal experimental se hizo famosa a finales de los años 90 y forma parte de la tendencia Visual Kei, representada por atuendos llamativos. Es uno de los pocos grupos japoneses reconocidos por Billboard y que destaca por haber roto la barrera del idioma; además, se ha presentado en importantes festivales internacionales como Rock am Ring y el Wacken Open Air.