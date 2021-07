Emmy 2021: Netflix, Prime Video o HBO, ¿qué plataforma de streaming se llevó más nominaciones?

Este martes, en una ceremonia virtual, se dieron a conocer los actores y series nominadas al Emmy 2021, premios que serán entregados el próximo 19 de septiembre –la transmisión será a las 19:00 horas del centro de México-.

Son premios que otogan las siguientes organizaciones: Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Por tercer año ocasión en el último lustro, las producciones de HBO son las que más nominaciones recibieron al acumular 130, mientras que Netflix se quedó con 129, Disney+ obtuvo 71 y Apple TV + sumó 20.

El mayor número de nominaciones las obtuvieron Lovecraft Country y Mare of Easttown, con 18 cada una.

En el caso de Netflix, el mayor número de menciones las obtuvo The Crown, con 24 y The Queen's Gambit, con 18.

En el 2020, HBO obtuvo 107, Netflix dominó con 160 y Disney logró en su primer año, 17.

Si quieres saber las razones por las que las series fueron nominada, entonces, a continuación se enlista en donde pueden encontrar cada una de las producciones:

Netflix

Cobra Kai (tres temporadas)

The Komisky Method (tres temporadas)

Bridgerton (una temporada)

The Crown (cuatro temporadas)

The Queen's Gambit

Halston (una temporada)

Pose (dos temporadas)

Emily in Paris (una temporada)

Disney+

WandaVision,

The Mandalorian

Hamilton.

HBO Max

Hacks (una temporada)

Lovecraft Country (una temporada)

The Flight Attendant (una temporada)

Perry Mason (una temporada)

I May Destroy You (una temporada)

Mare of Easttown (una temporada)

The Undoing, Oslo (película)

In Treatment (cuatro temporadas)

Apple Tv+

Ted Lasso (dos temporada)

The Handmaid's Tale (Paramount+) (cuatro temporadas)

Amazon Prime

The Boys (dos temporadas)

The Underground Railroad (una temporada)

This is Us (cinco temporadas)

Black-ish (seis temporadas)

Consulta aquí la lista completa de nominados.

yc