Emmy 2021: The Crown, Bridgerton y The Mandalorian arrasan en nominaciones

Esta mañana se dieron a conocer los nominados de los premios Emmy 2021, cuya ceremonia de entrega se realizará el próximo domingo 19 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Como era de esperarse, entre las series nominadas se encuentran exitosos proyectos que no te debes perder.

Como mejor serie de drama están las series "The Boys", "Los Bridgerton", "The Crown", "El cuento de la criada", "Territorio Lovecraft", "The Mandalorian", "Pose" y "This Is Us". Mientras que en la categoría de Mejor serie de comedia se encuentran: "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily en París", "Hacks", "The Flight Attendant", "El método Kominsky", "PEN15" y "Ted Lasso".

The Crown vuelve a arrasar

Como ya se especulaba, la serie de Netflix "The Crown" volvió a arrasar en los premios llevándose no sólo la nominación a mejor serie de drama, también destacando en las categorías de Mejor actor protagonista de una serie de drama con el actor Josh O'Connor y en Mejor actriz protagonista de una serie de drama con Olivia Colman y Emma Corrin.

El programa de drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II, creada y escrita principalmente por Peter Morgan, y producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para Netflix, lleva 4 temporadas y en estos momentos se graba la quinta temporada, la cual ha causado muchas expectativas.

En esta se cuenta la vida de la monarca británica desde su boda en 1947 con Felipe, duque de Edimburgo,? hasta principios del siglo XXI. La actriz? Claire Foy interpreta a Isabel en la primera y segunda temporada,? y Olivia Colman en la tercera y cuarta. Imelda Staunton será la encargada de dar vida a la reina en la quinta y sexta temporada.

Lleva 4 temporadas y en estos momentos se graba la quinta. Foto: Especial

Los Bridgerton se suman a la contienda

Por su parte, la serie "Los Bridgerton", que también es transmitida por Netflix, se encuentra nominada a Mejor serie de drama, así como a Mejor actor protagonista de una serie de drama con Regé-Jean Page. Esta cuenta la historia de ocho hermanos de una familia acomodada de la sociedad londinense, quienes intentan encontrar el amor y la felicidad.

La grabación de los nuevos episodios arrancó en Londres esta primavera, más de un año después del final del rodaje de la primera, el cual concluyó en febrero de 2020. Lamentablemente para los fans de Regé-Jean Page, el actor ya no participará en la segunda temporada, la cual parece que se estrenará en el 2022.

La grabación de los nuevos episodios arrancó en Londres esta primavera. Foto: Especial

El cuento de la criada y Bruja Escarlata y Visión

La serie "El cuento de la criada", se sumo a las nominadas en categorías como Mejor actriz protagonista de una serie de drama, con Elisabeth Moss, y otras como Mejor actor de reparto de una serie de drama con O-T Fagbenle, Max Minghella y Bradley Whitford, además de Mejor actriz de reparto de una serie de drama con Yvonne Strahovski, Samira Wiley y Madeline Brewer.

Por su parte, la serie de Disney Plus, Bruja Escarlata y Visión está nominada a Mejor miniserie junto a otras importantes producciones como "Podría destruirte", "Mare of Easttown", "Gambito de dama" y "The Underground Railroad".

Además, el actor Paul Bettany recibió nominación como Mejor actor protagonista de una miniserie/TV movie por su papel de Vision, mientras que Elizabeth Olsen también recibió nominación como Mejor actriz protagonista de una miniserie/TV movie.

The Mandalorian lidera las nominaciones

The Mandalorian, además de su nominación como Mejor serie de drama, recibió nominaciones a Mejor actor de reparto de una serie de drama con Giancarlo Esposito. También en la categoría Mejor actor invitado a una serie de drama con los actores Timothy Olyphant y Carl Weathers.

La serie se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos. En Latinoamérica se preestrenó el 15 de noviembre de 2020, en transmisión exclusiva de los episodios 1 y 2 por Fox Channel. La historia está ubicada en el universo de Star Wars creado por George Lucas.