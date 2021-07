¿Por qué el Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio?

Los amantes del rock celebran como cada año desde 1985, el día en que la humanidad se une para disfrutar de uno de los géneros musicales más apasionantes que existen en la cultura mundial, desde luego nos referimos al rock, millones de personas alrededor del mundo en este momento escuchan o tienen tema de conversación sobre él y no es para menos, el rock es cultura y trasciende por sus mensajes de paz, esperanza, protesta, solidaridad y por simple gusto por la buena música.

La elección de esta fecha para conmemorar al género, se pactó por consenso luego del concierto ofrecido por grandes bandas de rock el 13 de julio de 1985, el famoso Live Aid, que se llevó a cabo de forma simultánea en Moscú, Sidney, Londres y Filadelfia, con la intención de recaudar fondos para ayudar a los habitantes de la región del llamado “cuerno africano”, que padecían una situación de hambruna sin precedentes entre los años de 1984 y 1985.

Ese día millones de televidentes y asistentes presenciales a los conciertos pudieron ver en el escenario a bandas míticas como The Who, Led Zepellin, U2, The Temptations, Black Sabbath, INXS, Judas Priest, Duran Duran y en solitario, artistas de la talla de Eric Clapton, Madonna, Sting, Mick Jagger, Elton John y Paul McCartney, sólo por mencionar algunos y desde luego, el recuerdo mediático más popular de aquella fecha lo tiene la presentación de Queen en el mítico estadio de Wembley.

100 millones de recaudación

La iniciativa corrió por cuenta del actor y músico Bob Geldof, quien se dio a la tarea de organizar un plan de ayuda para África, al poco tiempo creó la fundación “Band Aid Trust” lo que le dio forma a lo que en un futuro fue finalmente Live Aid, su perseverancia lo llevó a crear uno de los eventos de mayor trascendencia en la historia del rock mundial, sin saberlo, inauguró una nueva era de la mano de los mejores artistas de la época con un concierto de más de 16 horas.

El esfuerzo de Geldof valió la pena, ya que gracias a las contribuciones de millones de personas alrededor del mundo, se juntaron cerca de 100 millones de dólares que fueron destinados al fondo de ayuda creado para combatir la hambruna y rescatar a las comunidades afectadas especialmente de Etiopía y Somalia.

Por esa razón, un año después se formalizó ese día como fecha fundamental para el rock en todo el mundo y los seguidores lo han hecho cada vez más popular, al grado de que en 2004 se editó bajo el sello Warner Music, un pack de cuatro DVD, recopilando 10 de las 16 horas que duró el evento en total, mostrando lo mejor de ambos conciertos y un documental realizado por la BBC.

En dicho DVD se excluyó la participación de Led Zeppelin con Phil Collins. En tanto, activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) acusaron que los fondos recaudados, en realidad sirvieron para trasladar a comunidades etíopes al suroeste del país para llevar a cabo una limpieza étnica, hecho que hasta el momento no ha sido comprobado.

La relevancia de ese concierto alcanzó para reeditar el esfuerzo, pero en el año 2005, dicho concierto (Live Eight) en esa ocasión sirvió para presionar a los líderes del G-8 (el grupo de las ocho naciones más industrializadas del mundo) para combatir la pobreza en distintas regiones del mundo y especialmente en África. En esa edición participaron artistas como: U2, Paul McCartney, Deep Purple, Coldplay, A-Ha y Madonna. El recital tuvo lugar en varias ciudades del mundo, entre ellas Londres, Filadelfia, París, Berlín, y Roma.

Y para celebrarlo te dejamos con la actuación de Elvis Costello, quien armado solo con su guitarra, hizo cantar a miles de fans con un clásico del cuarteto de Liverpool, All You Need Is Love.