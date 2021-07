¡Háganse a un lado Borbotones, el mejor homenaje a Los Beatles está aquí! VIDEO

Un día como hoy pero de 1964, el cuarteto de jóvenes británicos liderados por John Lennon, regresaron a su ciudad natal, Liverpool, luego de una gira intensa por los Estados Unidos; ese día marcó un hito dentro de la carrera musical de la banda y por esa razón los fans decidieron poner esta fecha en el calendario como el Día Internacional de los Beatles para rendirles tributo a John, Paul, George y Ringo desde el año 2008.

Como decíamos, un día como hoy la banda regresó luego de una exitosa gira por los Estados Unidos para el estreno de la película “A Hard Day’s Night”, un largometraje que ellos mismos protagonizaron y que se ha vuelto una cinta de culto entre los fans al cine y a la música.

Inflamados de éxito por su gira y el estreno de la película, ese mismo día lanzaron a la par el álbum que contenía la banda sonora con el tema principal “A Hard Day’s Night” y seis pistas más, el sencillo tuvo un éxito rotundo ya que se mantuvo en el ranking número 1 de las mejores canciones en aquellos tiempos y arrasó con las ventas en el Reino Unido.

Lo demás ya es historia, la banda se consagró como un icono no solo de la música, sino también del cine, la moda, la cultura pop y del rock en todo el mundo, la beatlemanía no ha terminado y como en aquel 2008 en que cientos de fans se reunieron para organizar un festival con fines benéficos (recaudaron más de 65 mil dólares) en honor a la banda, decenas de fans y seguidores decidieron hacer sus propios tributos el día de hoy.

Y vamos ahora a la parte sublime del día, todo comienza con el último concierto que la banda inglesa realizó para sus fans y sin saberlo para el mundo entero y la posteridad, el famoso concierto en la azotea, un 30 de enero de 1969.

La culpa fue de Yoko ¿o no?

En aquella época, la agrupación pasaba por un momento decisivo, la tensión entre los líderes McCartney y Lennon era muy marcada, además de la irritación de George Harrison por considerar que su trabajo dentro de la banda no era apreciado y Ringo pues…él era feliz al igual que Yoko Ono ¿por qué será?

Bien, para remediar esos desaguisados, la banda decidió trasladarse a la calle Savile Row donde tenían unos estudios de su compañía Apple para trabajar con mayor holgura y además, Harrison decidió invitar a Billy Preston (el llamado quinto Beatle) para acompañarlos en las sesiones con el piano.

Luego de varias ideas sobre cómo sería su última presentación, finalmente el concierto se llevó a cabo en la azotea del edificio a la hora del almuerzo, otras ideas sobre el lugar de su último concierto fueron por ejemplo: tocar en un hospital rodeados de niños enfermos, a bordo de un barco con cientos de admiradores o frente a las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos del desierto.

Los Borbotones al estilo peruano

Al final las locuras no prosperaron y tocaron en la azotea, un ritual que es uno de los momentos más épicos de la historia, la banda irlandesa U2 lo hizo también como homenaje en el 2009 presentando dos canciones arriba de las oficinas de la BBC, la banda española Jarabe de Palo también lo hizo en 1997 con su canción emblema, “La Flaca” que fue grabada en azoteas de dos edificios de Barcelona y Nueva York.

Y desde luego, no podía faltar el homenaje que el escritor de los Simpson Matt Groening, le hizo a la banda con el capítulo “El cuartero de Homero”, con la inclusión de Los Borbotones (Los Solfamidas para nuestros amigos españoles) integrados por Homero, Apu de Beumarche, el director Skinner y Barney, mientras que el quinto en discordia fue el Jefe Gorgory, de ese capítulo se extrae el magnífico meme de George Harrison ‘eso ya se ha visto’.

Y como para todo homenaje siempre debe haber una versión del pueblo, así lo hizo una banda de músicos peruana, quienes se treparon a la azotea de un edificio para tocar ‘Don’t Let Me Down’ una de las canciones que precisamente fueron interpretadas en aquel 30 de enero del 69, y que forma parte del documental The Beatles: Get Back y del álbum Let it Be.

El homenaje ocurrió hace dos años a.C. (antes de Covid) desde una azotea en San Miguel, Perú, por parte de la banda Hade RockBand, en esa tarde se dieron cita decenas de agrupaciones para rendirle tributo al cuarteto de Liverpool.

Sin mayor preámbulo les dejamos esta joya, que nos enseña que no importan las fronteras ni los recursos cuando de cumplir un sueño se trata, todo sea por amor a la música y para festejar a Los Beatles.