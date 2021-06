The Who: "Tommy", la obra que combinó elementos de la ÓPERA con el ROCK por primera vez

The Who se había caracterizado por ser el primer grupo que se tomó en serio la fuerza del rock.

Su estilo mod londinense atrajo a una gran cantidad de fanáticos que hicieron éxitos los primeros sencillos de la banda (desde "I Can't Explain" hasta "I Can See For Miles").

Sin embargo, a finales de 1968, The Who se encontraban frustrados por al no tener más ideas para conseguir un álbum consistente, a pesar de que eran uno de los mejores exponentes de la escena británica. La falsedad de las drogas hizo que buscaran refugio en la meditación.

Tras conocer a Meher Baba, el guitarrista y compositor Pete Townshend comenzó a escribir "Tommy", a raíz del abuso psicosexual que sufrió en su niñez. El trabajo estuvo planeado como una ópera rock.

Una historia en los sesenta

La historia habla sobre un niño nacido en una familia disfuncional que se vuelve ciego, sordo, mudo y tonto, que encuentra el estrellato al jugar, mediante vibraciones, al pinball convirtiéndose en un ícono mesiánico al estilo de los sesenta. Al final, sus seguidores le dan la espalda al saber que Tommy nunca fue autista sólo estaba bloqueado por los abusos sexuales.

"Tommy" fue publicado en 23 de mayo de 1969, como un álbum doble, junto con una misteriosa portada que representa el aislamiento mientras se rompe el cielo, distribuida en tres paneles, creada por Mike McInnerney. El disco salvó la trayectoria de la banda que se dedicó a interpretar la obra en distintos teatros de Inglaterra y Estados Unidos.

Portada con los paneles desplegable.

¿La primera ópera rock?

The Who se subió al escenario del Festival de Woodstock tres meses después convirtiéndose en un éxito en América.

"Tommy" es reconocido por ser la primera opera rock en trascender popularmente. Sin embargo, no fue el primer trabajo de este tipo; meses antes, The Pretty Things había editado "SF Sorrow".

Por RODRIGO CASTILLO.