Se cumplen 36 años de la presentación más icónica de Queen en el Live Aid. Te contamos cómo fue

El 13 de julio de 1985 quedó grabado en la historia de la música como el momento cumbre del siglo pasado, pues los exponentes más importantes de la industria habían roto paradigmas.

Han pasado 36 años de aquella fecha, en el que el mega concierto Live Aid, que reunió a más de 50 súper estrellas y que hoy por hoy, con más de mil 500 millones de espectadores en todo el mundo a lo largo de 16 horas de transmisión, sigue siendo uno de los referentes más importantes de festivales con causa.

¿Cómo surge el Live Aid?

Nació como un proyecto organizado por el empresario y cantante Bob Geldof y su amigo Midge Ure para reunir recursos para mitigar los efectos devastadores de la hambruna en África, principalmente en Etiopía y Somalia.

En su primera aparición y después de un intenso trabajo de convencimiento, finalmente Live Aid convocó a figuras como Queen, Led Zeppelin, Mick Jagger, Black Sabbath, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Madonna y muchos más, se presentaron en los escenarios instalados en el John F. Kennedy Stadium y en el Wembley, en Londres.

Estadio Wembley

Una de las presentaciones más icónicas que marcaron el rumbo de este festival fue la presentación de Queen con una excelsa intervención.

El antiguo estadio Wembley conserva un su memoria épicos partidos de fútbol inglés y el ascenso de futbolistas de todo el planeta, pero sin duda, los recuerdos de este estadio también se nutren por la presentación de Queen en el Live Aid de 1985, convirtiéndose en el momento por excelencia más recordado del festival.

La actuación sobresalió tanto que en 2010 fue seleccionado como el mejor concierto en vivo de la historia, pese a haber durado apenas 21 minutos, lapso más que suficiente para marcar lo mejor de su carrera y de la historia de la música.

¿Cómo inició la presentación de Queen?

El año previo al concierto benéfico, la banda de Freddie Mercury y Brian May había lanzado The Works, su décimo álbum, el cual habría alcanzado el disco platino, pero el cantante no estaba muy entusiasmado.

"Estábamos cumpliendo una especie de rutina. Quería salir de estos últimos diez años, tan rutinarios. Era ir al estudio, hacer un álbum, dar la vuelta al mundo y para cuando volvíamos ya era hora de hacer otro disco", declaró Mercury.

Por ello, el evento solidario le vino como anillo al dedo para romper ese aburrido círculo. Y al momento de su presentación entregaron un concierto que hizo palidecer a todos los artistas que se presentarían esa misma noche.

No es casualidad que la película Bohemia Rhapsody culmine con la actuación en Live Aid, la más icónica de la agrupación.

La presentación de Queen abrió con una abreviada versión de la canción Bohemia Rapsody, un éxito que no ha parado desde 1975.

Seguida de Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, y para el final, dos himnos de Queen, We Will Rock You y We Are The Champions.

Cuando salieron al legendario escenario del Wembley, todavía no había caído la noche. Mercury, de 38 años en aquel momento, usaba unas clásicas zapatillas adidas blancas, unos jeans Wrangler que casi le llegaban al ombligo y una playera sin mangas dejaba ver sus brazos.

Revive la histórica presentación de Queen con esta playlist:

E-OH

Tal vez recuerdes el famoso "e-oh" coreado por millones de personas durante la presentación de Freddie Mercury y el resto de Queen, después de Radio Ga Ga.



Bueno, cerca de 74 mil espectadores vocalizaron junto al cantante y fueron testigos completamente en vivo del derroche de energía y talento de Queen de aquella tarde. A la vez, entre mil 500 y mil 900 millones de personas en 72 países seguían la transmisión televisada en vivo.

El avasallante manejo del escenario que tenía Mercury fue una de las claves para inmortalizar esos 21 minutos de sus mayores éxitos.

Pero esa polémica presentación no fue más que el resultado de una semana entera de ensayos en el teatro Shaw, de Londres.

Por lo que aquel 13 de julio de 1985, en el Wembley se consagraron como los dioses más poderosos del Olimpo del Rock.

Revive la mítica presentación de Queen en Wembley con esta playlist:

EFVE