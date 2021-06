Ésta es la serie más vista en Netflix; este proyecto arrazó con las estadisticas en Estados Unidos

Netflix es considerado el gigante del streaming en gran medida por contar con grandes proyectos y series como House of Cards y recientemente con Élite, Casa de Papel, Luis Miguel y Lupin, por mencionar algunas de las que se aporpiaron de los ojos de los suscripores de la aplicación desde el día uno de su lanzamiento. Pero a pesar de esto, ninguna de estas es la más vista.

En esta ocasión la consultora Nielsen reveló unas estadísticas sobre las series más vista de la plataforma, donde para sorpresa de muchos no fue Élite y Lupin, series que lanzaron su nueva temporada en las ùltimas semanas. Para sorpesa de muchos se trato de Lucifer, proyecto que lanzó una temporada más a finales del mayo.

Lo que no se esperaba era que esta serie tuviera un rècord de audiciencia para Netflix, tanto que se habla de mil 300 millones minutos visualizados, esto segùn la consultora, ya que la plataforma no reveló las estadisticas del estreno de la temporada 5 parte 2. Lo que Nielsen aseguró es que fue todo un éxito la última entrega realiada el 28 de mayo.

Estas estadisticas revelaron los gustos de la gente en Estados Unidos, por lo que no consideraron las estadisticas internacionales, además de contar solo los televisores donde se utlizó Netflix, es decir, no se consideraron otros dispisitivos, por lo que no la hace la más vista de toda la plataforma, solo en las Tierras del Tío Sam.

Contra quién compitió

Entre las estadísticas presentadas por Nielsen se confirmó que tuvo mucho más visualizaciones que una de las películas más esperadas en la Unión Americana como Army of the Dead que tuvo 786 millones de minutos; además de superar un clásico de la televisión en Estados Unidos como Grey's Anathomy que se quedó con 633 millones.

En las estadisticas de Netflix se contabiliza como visualización cuando pasan tan solo dos minutos de la programación seleccionada, pero en el caso de Lucifer no ha revelado cuántas visualizaciones tiene en Estados Unidos y a nivel internacional, donde también se convirtió en todo un éxito desde el primer minuto de su lanzamiento.

dza