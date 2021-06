Así ha sido el APOYO de Madonna a Britney Spears durante su CARRERA

La cantante estadounidense Madonna, es una de las celebridades que se ha relacionado más con Britney Spears, pues desde que la Princesa del Pop inició su carrera, la Chica Material le ha mostrado su apoyo en varias ocasiones.

El inolvidable beso entre Britney y Madonna

La primer vez que causaron revuelo ambas artistas, fue en el año 2003 durante una presentación que ofrecieron en los famosos y reconocidos premios en aquel entonces, MTV Awards.

Durante este momento, Britney y Christina Aguilera cantaban un cover de “Like a Virgin” vestidas de trajes de novia, pero a un estilo muy sexy.

Por su parte, Madonna, quien traía ropa totalmente negra, la cual hacía alusión a un novio, salió del centro de un enorme pastel de bodas entonando su canción “Hollywood”.

Todo iba muy normal hasta que la Reina del Pop decidió besar a las cantantes más jóvenes en la boca, dando lugar al beso lésbicos probablemente más famoso de todos los tiempos.

En aquel entonces el beso entre las artistas fue sumamente criticado, ya que esos premios eran televisados en todo el mundo y vistos por miles de menores de edad.

Sin embargo, este beso no fue un arranque lésbico entre las cantantes, pues todo fue planeado para lograr causar controversia y ser el tema del momento, de acuerdo con lo que declaró el entonces manager de Britney, Larry Rudolph.

“Me Against the Music”

En el mismo año del controversial beso, Madonna lanzó una colaboración junto a la estrella pop titulado “Me Against the Music”, el cual formó parte del disco "In the Zone??", la cual sería la única canción que han hecho juntas hasta el momento.

La canción tuvo un video musical donde ambas cantantes recuerdan con bailes el beso lésbico que se dieron tiempo antes en los premios.

Además, la canción logró permanecer en el puesto número uno en ventas por varias semanas en diversos países.

Apoyo de Madonna a Britney

A pesar de las caídas que ha tenido la Princesa del Pop a lo largo de su carrera, Madonna siempre ha mostrado su apoyo y en muchas ocasiones ha salido a defenderla o pronunciarse en su poyo.

En una ocasión, cuando apenas comenzaba a hablarse del problema de Britney con su padre, Madonna posteó en sus redes sociales que “amaba” a la intérprete de “Baby One More time”.

De hecho, en una vez felicitó a Britney en su cuenta de Instagram con un video donde le cantó una versión acústica de “Toxic”.

Además, cuando Britney regresó a la música en el 2008, Madonna la invitó a varios de sus conciertos durante su gira “Sticky & Sweet tour”.

A su vez, la Reina del Pop hizo una nueva versión de su canción “Human Nature” y agregó una parte de la canción de Brit “Gimme more”, donde la joven estrella dice “It`s Britney Bitch”.

Sin embargo, recientemente la Reina del Pop no ha hablado sobre lo ocurrido en la corte luego de que Britney asistió este miércoles, sin embargo, no será de esperar que pronto diga algo al respecto.

Con información de medios

PAL