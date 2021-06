Madonna ENCIENDE las redes con LENCERÍA negra a sus 62 años | FOTOS

La cantante estadounidense Madonna no ha dejado de sorprender con sus últimas fotografías, pues además de lucir muy joven, también mantiene una figura espectacular a sus 62 años.

Madonna enciende las redes

A pesar de ser criticada por su aspecto físico, la Reina del Pop continúa subiendo sus fotos subidas de tono donde aparece mostrando su cuerpo con poca ropa.

Además, no teme en aparecer con poco maquillaje y enseñar su rostro aunque la han acusado de someterse a diversas cirugías y tratamientos para verse más joven.

En la imagen que compartió la artista en su cuenta de Instagram se puede apreciar como se encuentra sentada presumiendo su lencería en color negro, la cual combina con unos accesorios dorados, cabello recogido y un poco de maquillaje.

Responde a criticas

Sin embargo, la intérprete de "Like a Virgin" no toma importancia a los comentarios mal intencionados sobre su aspecto, aunque no ha dudado en responderle a uno que otro, como fue el caso de alguien que le preguntó sobre el aspecto de su rostro, pues le dedicó un video con canción y todo.

En forma burlona, la Reina del Pop se grabó bailando como un robot y respondió a un internauta que señaló que }debería "preocuparse" por como luce su rostro, a lo que respondió con un "no te metas donde no te importa".

Por su parte, fans de la artista han mencionado que no tome importancia a estos mensajes, pues para ellos luce sumamente espectacular y su aspecto es deseado por muchos.

"No respondas a eso, tú eres Madonna, eres la jodida reina", "No tomes importancia a esos comentarios", "Así luces perfecta", fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Cabe señalar que próximamente Madonna lanzará el concierto de su última gira mundial "Rebel Heart Tour", además, se encuentra trabajando en una película biográfica, por lo que se encuentra en Nueva York trabajando los últimos detalles para estos lanzamintos.

Con información de redes sociales

PAL