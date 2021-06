NETFLIX apostó millones por esta SERIE para competir con Game of Thrones y todo salió mal

El mundo del entretenimiento no se puede entender sin las series, formatos que brindan historias largas que han dejado títulos inmortales en la cultura popular como Friends, Breaking Bad, The Big Bang Theory, Game of Thrones, por mencionar algunas; tienen muy alto el estándar de calidad y audiencia que muchos quieren superar o al menos igualar.

Si hablamos de Game of Thrones, la serie de HBO que terminó el 19 de mayo de 2019 y fue uno de los éxitos más importantes de las fechas recientes, también tenemos que hablar de aquellas series que trataron de competir con ella y en realidad no lograron más nada más que ser la producción que terminó por ser cancelada por falta de fondos.

Marco Polo quiso competir con GOT y no lo logró

Una de esas producciones fue Marco Polo, en la que Netflix invirtió 9 millones de dólares por episodio con la idea de darle un poco de batalla al éxito escrito por George R. R. Martin, sin embargo, las cosas no salieron del todo bien y la producción debió ser cancelada con sólo dos temporadas en la plataforma.

Se reprodujeron épicas batallas, sangre por todos lados y recrear la época en la que Marco Polo estaba bajo el mando de Kublai Kan, quinto kan del Imperio mongol y fundador de la dinastía Yuan china, no fue nada sencillo.

Los esfuerzos dejaron una serie que no logró el boom que se pretendía y que, sin embargo, fue costosa para la plataforma con sede en Los Gatos, California.

Las dos temporadas son de 10 capítulos cada una, por lo que es excelente para un maratón, si lo que quieres es ver una gran producción y un despliegue de escenografía impresionante. Obviamente, Marco Polo aún está disponible en Netflix y para juzgar no tienes que hacer más que reproducirla en la plataforma.

