Netflix: Esta es la película que fue grabada en Chalco y no te habías dado cuenta

Chalco de Covarrubias es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, se ubica en la zona oriente de esta entidad y está catalogado como uno de los lugares más peligrosos de México por los altos índices de delincuencia que se registran ahí, sin embargo, no todas las noticias de este municipio son negativas pues en 2018 se grabó una película en las calles de este municipio y probablemente no estabas enterado.

Sicario: Day of the Soldado es la película que rodó algunas de sus escenas en este municipio del estado de México y actualmente forma parte del catálogo de Netflix por lo que si quieres ver las escenas donde aparece Chalco como escenario puedes buscar la película en esta plataforma de películas.

Este hallazgo fue reportado por el portal Sopitas.com y en su informe, señalan que en la película dirigida por Stefano Sollima, aparece una escena que fue rodada en la Avenida Cuauhtémoc Poniente, una de las principales vialidades de esta demarcación mexiquense que se ubica en la colonia Bodegas.

En la escena se puede apreciar a los personajes de Héctor (David Catañeda) y Miguel Hernández (Elijah Rodríguez) circular a bordo de un vehículo a toda velocidad sobre la vialidad antes mencionada y en las imágenes se observan algunas combis y taxis de este municipio, además de la Refaccionaria “Bersuru”, uno de los puntos de referencia de esta conocida calle.

Así fue la escena rodada en Chalco. Foto: Especial

Cabe mencionar que en los créditos de la película se indica que el rodaje se realizó en algunos puntos de Albuquerque, Nuevo México, en la Ciudad de México y en Tijuana, Baja California, sin embargo, no se menciona en ningún momento que Chalco también sirvió como escenario para algunas escenas de la cinta estrenada en 2018.

Así luce en la actualidad el punto que aparece en la película. Foto: Especial

Sicario: Day of the Soldado

Esta película fue estrenada en el año de 2018 y es una secuela de la película de 2015 llamada Sicario, la cual también tuvo como escenario un municipio mexiquense pues algunas de sus escenas fueron rodadas en Nezahualcóyotl. Sicario: Day of the Soldado estuvo dirigida por Stefano Sollima y contó con las actuaciones estelares de Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine kenner, Matthew Modine, Jeffret Donovam, Manuel García Rulfo e Isabela Moner, entre otros.

La historia de la película se centra en la guerra contra el narco que enfrenta Estados Unidos por lo que en su persecución para acabar con algunos cárteles mexicanos llegan a territorio nacional. A lo largo de la historia también se revelan algunas formas de operar del crimen organizado mexicano y de todo lo que son capaces de hacer con tal de poner su producto a la venta en el país vecino, además también se deja al descubierto como opera el tráfico de personas y cómo trabajan los “coyotes”.

Tras su estreno en 2018, Sicario: Day of the Soldado obtuvo críticas positivas y es gracias a ello que ya se planea una tercera entrega de esta zaga y aunque aún no hay fecha para su realización se espera que nuevamente tomen en cuenta a algún municipio del Estado de México para que graben escenas.

Con información de Sopitas.com

CBC