Netflix: Series y películas que se van de la plataforma a partir de hoy

Netflix, además de caracterizarse por su extenso catálogo, también es conocida por la rotación de títulos con cada mes, lo que implica que diferentes películas y series sean desplazadas constantemente. Los primeros días del mes salieron películas como Misión Imposible e Indiana Jones, lo que ocasionó un gran impacto en los suscriptores de esta plataforma de streaming. Sin embargo, los cambios continuarán y saldrán más producciones a partir de los próximos días.

El objetivo principal de estos movimientos es incrementar los contenidos originales y deshacerse de contratos con viejas producciones. Otra de las razonas es que títulos como Friends, Harry Potter y las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ya forman parte de otras plataformas como HBO Max y Disney+, lo que ha representado una competencia directa para Netflix. Si quieres acceder a estos filmes por última vez, checa bien las fechas en las que serán removidos para que no te lleves una sorpresa.

13 de junio

A partir de hoy ya no podrás encontrar disponibles Alvin y las Ardillas, The Cell, Keving Hart: Let me explain, Flimflam, The Ant's scream, The Right Now, Convict ni Savage Raghda. Esta última película, presentada en español como Raghda la salvaje es una comedia romántica que cuenta la historia de un hombre que se hace pasar por modelo con tal de obtener dinero para poder mantener a su hijo.

14 de junio

Menashe, la historia de un judío que en se enfrenta a las presiones de su comunidad después de la muerte de su esposa y da a su hijo en adopción para enfocarse en encontrar una nueva pareja.

15 de junio

La hija del general, Monopoly, the back of luck, Nacked Gun 33 1/3, Memory Games, Home of the Brick, Mandy y The Gambler, una película estrenada en 1980 en la que un viejo jugador de póker se encuentra con un compañero inesperado con el que podrá ayudar al hijo que no conoce.

18 de junio

Área 51 & Flying Saucers, un documental en el que Bob Lazar, exfísico del gobierno estadounidense, presenta una historia sobre naves espaciales y el Área 51, una zona llena de misterios.

Conoce más sobre los misterios alrededor del área 51. Foto: Twitter Área 51 & Flying Saucers

19 de junio

Locos por las nueces 2, una película infantil sobre un alcalde corrupto que quiere destruir un parque para construir un parque de diversiones que dejará sin hogar a la ardilla Surly y a sus amigos, quienes lucharán por conservar lo que les pertenece.

20 de junio

Precisamente este Día del Padre dejarás de tener la posibilidad de ver Three-Quarters decent, An Upper Egiptian, Bewildered Bolbol, Good Luck, Unruly Friends, The Chord, Heroes y A United Kingdom.

21 de junio

Salem his sister's father o Salem Abo Okhtoh, la historia de Salem, un vendedor ambulante que debe hacerse cargo de su hermana cuando sus padres mueren y debe enfrentarse a una serie de conflictos durante la revolución del 25 de enero.

22 de junio

Cooking on high, un programa de cocina en el que los chefs preparan platos con infusión de marihuana y Heavy rescue: 401, una serie en la que operadores novatos y expertos de vehículos pesados de rescate se esfuerzan por mantener las autopistas del sur de Ontario a salvo en las condiciones climáticas más duras.

23 de junio

The First Purge e Innocent Moves, una película en la que los padres de un prodigio del ajedrez no saben si deben estimular su talento o le deben dejar tener una niñez normal. La película se estrenó en 2018. Foto: Twitter @CR04704N

26 de junio

Logan Lucky, una comedia donde un minero retirado, al que no le ha ido muy bien, hace un plan para robar millones de un circuito de carreras durante una de las competencias más importantes del año.

27 de junio

Little Italy, la película en la que dos jóvenes de familias enemistadas intentan esconder su amor para evitar entrar en conflicto con sus orígenes y sus emprendimientos gastronómicos.

28 de junio

Tales of the city la serie de una temporada que cuenta la historia de Mary Ann Singleton, quien se reúne con los vecinos de la calle Barbary; y Birthmarked, donde unos científicos educan a tres niños para que sus vidas desafíen su genética.

30 de junio

Herrens veje, Penn & Teller: fool us in Vegas, From adiction to recovery, End the drugs war, England's early queens, una serie documental que explora el rol, muchas veces menospreciado, de las reinas que gobernaron Inglaterra, de Leonor de Aquitania a las tres reinas Tudor. La producción saldrá el 30 de junio. Foto: Twitter @modonetflix

