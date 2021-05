Disney Plus: Mejores estrenos para junio y julio; checa los detalles

Disney Plus sigue creciendo en usuarios, justo en este día se reveló que la serie “Falcon y el Soldado de Invierno”, original de la plataforma fue la más vista en abril, llegando a ser vista 44.4 veces más que cualquier serie sin importar que plataforma sea.

Debido a este gran crecimiento de la plataforma se espera ahora que los estrenos que vienen para los meses de junio y julio, sean igualmente de exitosos como “WandaVision” o “The Mandalorian”.

Por otro lado, será en el mes de junio cuando Star Plus llegue a Latinoamérica, donde Disney añadirá todo su contenido dirigido para el público adulto. Hay que señalar que Star Plus será un servicio complementario al de Disney Plus, por lo que será necesario suscribirse para poder acceder a este contenido, sin embargo se comenta que la compañía lanzará algún paquete para quien contrate los dos servicios.

Antes de que suceda esto, cabe señalar que ya existen algunos contenidos de Marvel que se estrenarán en Disney Plus durante junio y julio, por tal razón te contamos sobre los estrenos que conocemos para estos dos meses.

“Loki” llega en junio a la plataforma

Luego del final de las primeras dos series originales de Marvel en Disney Plus, (“WandaVision” y “Falcon y el Soldado de Invierno”), el próximo 11 de junio la plataforma estrena el primer capítulo de “Loki”, la cual es la nueva nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel, misma que tendrá un total de seis episodios con su estreno cada viernes. La serie estará centrada después de los sucesos de “Avengers: Endgame”, cuando Loki logra escapar de su arresto luego de tomar el teseracto que dejó caer Tony Stark y emprende un viaje a un misterioso

Hay que señalar que la fecha de estreno de los episodios de “Loki” serán de la siguiente forma:

Capítulo 1: 11 de junio

Capítulo 2: 18 de junio

Capítulo 3: 25 de junio

Capítulo 4: 2 de julio

Capítulo 5: 9 de julio

Capítulo 6: 16 de julio

“Black Widow” se estrena en julio

Por otro lado, “Black Widow” (“Viuda Negra”) es la siguiente película de Marvel, la cual estará centrada en la historia en solitario de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff.

Esta será la vigésima cuarta película del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta estará justo después de Capitán América: Civil War.

La película cuenta el momento en que Romanoff se encuentra huyendo y es obligada a enfrentarse a su pasado. “Viuda Negra”, se estrena el 9 de julio en cines y en Disney Plus en formato Premier Access.

“Black Widow”. Foto: Especial

MAVR