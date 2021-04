Disney Plus: Las siete mejores películas de terror en que puedes ver en la plataforma

Si eres de los que piensan que el cine de terror no tiene cabida en Disney Plus, sin embargo en esta plataforma de streaming se incluyen varios largometrajes del género totalmente exclusivos, y que valen muchísimo la pena entre ellas se encuentran ocho grandes títulos.

En el Heraldo de México, todos los días tratamos de dejarte varias recomendaciones de varias plataformas, por tal razón hoy te dejamos estas ocho cintas de terror que puedes encontrar en el catálogo de la app del ratoncito miguelito.

'28 días después'

Esta cinta de terror apocalíptico dirigida por el cineasta británico Danny Boyle famoso por grandes cintas como “Trainspotting”, “A Life Less Ordinary”, “La playa”, “Slumdog Millionaire”, 127 horas, entre otras.

El filme es más que esencial dentro del mundo cinematográfico, de los muertos vivientes, pues junto a Alex Garland lograron volver a poner de moda a los zombies, pese a no ser una película totalmente redonda, logra mantener intacta toda la fuerza del género.

'Alien, el octavo pasajero'

La tripulación de la nave espacial Nostromo atiende una señal de auxilio y, sin saberlo, sube a bordo una letal forma de vida extraterrestre. Esta cinta fue estrenada el 21 de noviembre de 1979 y fue dirigida Ridley Scott.

La cinta ganó el Óscar por Mejores efectos visuales y fue nominada a Mejor dirección artística.

'Señales'

Con la ayuda de su hermano, un hombre de Pensilvania investiga la aparición de círculos de 152 metros de diámetro en sus campos de cultivo.

Esta cinta se estrenó en nuestro país el 13 de septiembre de 2002 y es dirigida. Está protagonizada por Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin y Abigail Breslin.

'La mosca'

Un científico brillante pero excéntrico comienza a transformarse en mosca gigante después de que algo salga mal con un experimento.

La cinta se estrenó en México el 22 de mayo de 1987, fue dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum junto a Geena Davis y John Getz.

El fin de los tiempos

Un profesor de ciencias y su mujer intentan descifrar una serie de sucesos sobrenaturales en los Estados Unidos, que genera comportamientos extraños y suicidios en masa.

La pareja trabajará para entender este misterio y luchará por sobrevivir a una gran crisis apocalíptica. La cinta fue estrenada el 13 de junio de 2008 en México y es dirigida por M. Night Shyamalan.

La película es protagonizada por Mark Wahlberg, a quien seguro lo conoces por la saga TED y por Zooey Deschanel, famosa por ser Summer en “500 días con ella”.

'La profecía'

La profecía, conocida en su idioma original como The Omen, es una película de terror britanoestadounidense de 1976 dirigida por Richard Donner.

La cinta está protagonizada por Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Harvey Stephens, Billie Whitelaw, Patrick Troughton, Martin Benson y Leo McKern.

Sin lugar a dudas es un clásico importantísimo del cine de terror satánico que dio pie a una franquicia que jamás logró esta al nivel de esta cinta.

'The Empty Man'

Un policía retirado, marcado por las muerte violenta de su familia, investiga la desaparición de la hija de un amigo. A medida que descubre información, el agente sospecha que el rapto de la pequeña está ligado a una secta que trata de invocar a un ser malévolo. Esta cinta se estrenó el 22 de octubre de 2020 en nuestro país y es dirigida por David Prior.

Debes saber que Disney no sabía qué hacer con ella, no fue muy bien recibida en taquilla ni tuvo una buena crítica en un principio por lo que cuando llegó a Disney Plus llegó por la puerta de atrás, sin embargo recientemente las críticas cambiaron a ser favorables.

mavr