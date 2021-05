Hablemos de salud en el Smart Forum Well 360, el 29 y 30 de mayo

Con el lema “Ser well es hablar de salud” es como el Foro Well 360 se prepara para su primera edición, la cual se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de mayo en Artz Pedregal con un programa basado en el bienestar integral con fundamentos científicos. Ceci de los Ríos, pionera Biohacker en México y Máster Coach en ciencia del bienestar integral, es la fundadora del Smart Forum Well 360 quien, de la mano de Alberto Tame y Arturo Velasco, encabeza dicho evento.

CECI DE LOS RÍOS

FRASE: “¿Cómo creas una mejor versión de ti mismo, si no entiendes cómo estás creado?”. Ceci de los Ríos. FUNDADORA

¿Cómo surgió la idea de crear el Smart Forum Well 360?

He visto que demasiadas personas intentan cambiar de hábitos pero, en realidad, se dejan influenciar mucho por las redes sociales y claro, todo suma, sin embargo, hoy en día hay mucha información validada, hay innovaciones, tecnología, hay ciencia que sustenta todo este tema de bienestar. El Smart Forum Well 360 se creó para poder brindarle un espacio a las personas, para que aprendan el tema del wellness pero con bases científicas.

¿Qué temas se abordarán en Well 360?

Temas como la respitación del método Wim Hof, sobre la microbióta que es apasionante, vamos a hablar de unos laboratorios de alimentación, sobre cómo nos podemos cuantificar o sobre cómo podemos entender la información que tiene nuestro cuerpo para hacer los cambios más precisos, sobre meditación y neurocienca, entre varias cosas más. Estamos trayendo a especialistas en cada tema.

Háblame sobre el Biohacking

Yo diría que es el nuevo estilo de wellness. Lo que buscamos es optimizar el cuerpo, reducir la edad biológica, es decir, tener mayor longevidad, mayor rendimiento, aumentar la energía, detonar mayores capacidades mentales y entrar a estados de conciencia más profundos. Estas técnicas, herramientas y análisis nos aporta información y, a partir de ella, podemos entender cómo estamos y hacia dónde nos podemos llevar, es el famoso “crea una mejor versión de ti mismo”, ¿cómo creas una mejor versión de ti mismo, si no entiendes cómo estás creado? ¿cómo estás conformado?

¿Cuál es el objetivo principal del Biohacking?

Es que utilicemos mejor las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Que realmente nos descifremos, nos conozcamos y que cada día hagamos cambios, no sólo de habitos… sino cambios que se vuelvan cada día más precisos, más preventivos para no padecer

enfermedades, y que se vuelvan más personalizados. Si voy a cambiar mi alimentación qué mejor que, en lugar de estar haciendo dietas de moda, conocer mi genética, mi microbiota y conocer qué le falta a mi cebrero para funcionar mejor; con esa información puedo hacer una dieta precisa y que sea enfocada a mi decisiones.

¿Qué representa para ti el bienestar integral?

Es mi pasión, porque llevo mucho tiempo. Tengo un diplomado en Bienestar Integral que ya tiene más de 200 egresados, 18 generaciones. Me fascina compartir bienestar. Para mi tiene que ver con incluir todas nuestras emociones, el funcionamiento de la mente, todo lo que implica nuestra genética, nuestra microbiota, cómo estamos conformados, los proceso bioquímicos de nuestro cuerpo, esa es la parte física, pero también nuestro proposito de vida, ¿qué es lo que nos detona?, ¿qué es lo que nos prende?, ¿hacia donde vamos como seres humanos? Y que eso es lo que muchas veces marca el rumbo de lo que queremos en nuestra vida.

ALBERTO TAME

FRASE: “Este primer evento lo que busca es ser ese trampolín para nuevas actividades y nuevas campañas que nos ayuden a concientizar cada vez más a la gente sobre el bienestar en su vida diaria”. Alberto Tame

¿Cuál es el objetivo de estE evento?

Con este primer evento, queremos darnos a conocer; queremos, también, empezar a construir esta propiedad con una referencia para que la gente sepa en dónde poder encontrar, tanto conocimientos como actividades y dinámicas que los puedan ayudar en su día a día.

¿Qué medidas sanitarias llevarán a cabo?

Primero el cerco que tiene Artz Pedregal, en el que todas las personas quienes accesan tienen que pasar por un protocolo y, adicional a eso, nosotros montaremos un segundo cerco sanitario en el que las personas tendrán que pasar nuevamente por las medidas establecidas. Las capacidades que tenemos para las conferencias, habitualmente son de 300 personas, estamos considerando hacerlas de entre 70 y 80 para mantener la sana distancia, todos los espacios que se utilicen van a ser sanitizados después de cada una de las conferencias y de los workshops.

¿A qué retos se enfrentaron al hacer este evento?

El reto más importante ha sido la pandemia, todas las restricciones que esto ha traído tanto para eventos. Sin embargo, hemos visto la reacción de toda la gente que, aún estando en estas condiciones adversas, hay un tema muy poderoso de necesidad que, fuera de eso, el posicionarnos con cierta credibilidad en un medio en el que también ya hay muchos jugadores.

JUAN PABLO “El Sr. de los Hielos” CONFERENCISTA

Para ti, ¿qué es el biohacking?

Es entender la biología de nuestro cuerpo, cómo funciona y qué cambios puedes hacer en tu entorno físico, ya sea respiración, aire, comida, agua, luz y tierra. Cómo empiezas a manejar estas variables para que en lugar de perjudicarte te fortalezcan, te regresen al balance, mantengan a el cuerpo sin inflamarse y sin acidez.

¿Cómo incursionaste en esta disciplina?

Fue un reto que me puso la vida. Tuve un padecimiento en el que, el cuerpo, no tiene la capacidad de respuesta eficiente para combatir un patógeno y empieza generar un desbalance. Por meses tomé medicamento y todo lo que me decían los médicos. Me di a la tarea de buscar métodos alternativos que le dieran soporte a mi enfermedad para ayudar a mi cuerpo, física y mentalmente a sanar más rápido. Me di cuenta que en el entorno en el que estaba no era el adecuado y si seguía en ese mismo camino no iba a mejorar.

¿Qué beneficios tiene?

Genera un mayor bienestar y un rendimiento más óptimo. En la vida hay momentos fuertes donde el cuerpo debe descansar, y a veces el parar es sano. No sigamos en el esquema de que todo está bien, debemos buscar sanación constante y siempre estar haciendo prácticas que fortalezcan el cuerpo para no enfermarnos y vivir en un estado óptimo.

SOBRE EL EVENTO

El evento se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de mayo en Artz Pedregal.

Durante todo el mes de mayo, en sus plataformas oficiales, se han lanzado videos en donde se tocan los diversos temas de foro, a cargo de expertos.

Para registrarte sigue a la comunidad en Instagram @well_360_. La entrada será gratuita, por invitación.

LOS PONENTES

Ceci de los Ríos (creadora del foro Well360)

Vanessa Huppenkoten

Dominika Paleta

Claudia Lizaldi

Ana Jimena Ramírez (de Sersana)

Oso Trava

El Sr. de los Hielos

Jeff Kellerman

Paulina Poumian

Claudia Zaragoza

Dr. Xavier Soberon

Dra. Paloma Barrera

Agustin Paulin

POR ISIS MALHERBE Y DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ