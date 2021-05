Netflix | Esta es la película perfecta para ver este viernes 14 de mayo

Tenemos una nueva recomendación para este viernes 14 de mayo para ver en Netflix este inicio de fin de semana. Se trata de la cinta ‘Pienso en el final’ (I'm Thinking of Ending Things-Estados Unidos/2020), la cual se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

Esta película tiene en su elenco a Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette y David Thewlis. Fue dirigida por Charlie Kaufman, tiene una duración de 134 minutos y solamente es apta para mayores de 12 años. La película tuvo un estreno limitado en cines selectos de Estados Unidos el 28 de agosto de 2020, y posteriormente se estrenó en Netflix el 4 de septiembre.

Imagen de la película I’m Thinking of Ending Things. Foto: Especial

¿De qué va la película?

Charlie Kaufman es la mente maestra detrás de I'm Thinking of Ending Things, quien es el creador de desafiantes historias como Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y Adaptation.

Sin embargo, hay que señalar que todas estas cintas fueron dirigidas por otros creativos, que fueron capaces de convertir la prosa de Kaufman en inolvidables experiencias.

Esta situación hace que pese a ser buena, I’m Thinking of Ending Things se vuelva una película pretenciosa. La cinta está basada en el libro homónimo de Ian Reid, el cual es combinado con realismo mágico.

La cinta cuenta la historia de Lucy (Jessie Buckley), una joven mujer que está de camino hacia la casa de los padres de su novio Jake (Jesse Plemons), con quien solamente lleva seis semanas.

La relación parece más de amigos que romántica, situación que hace pensar a Lucy que lo mejor es terminarla, sin embargo esta visita se vuelve extraña desde el principio, pues los padres de Jake envejecen y rejuvenecen de una escena a otra.

