Belinda: Por qué la "princesa del pop" es tendencia en redes; aquí los detalles

Belinda es una cantante y actriz mexicana que, además de tener más de 20 años de carrera, se ha posicionado como un ícono en diferentes aspectos; uno de los más importantes es la moda. Durante las entrevistas, canciones y fotografías compartidas en plataformas digitales, la influencer ha podido demostrar que su talento no se reduce al ámbito musical.

Actualmente, Belinda forma parte del equipo del programa La Voz Kids 2021, un reality show que busca encontrar la voz infantil más destacada de México. Junto a los hermanos Mau y Ricky, Camilo y María José, la cantante guía a los integrantes de su equipo para que logren alcanzar el triunfo.

Ícono de la moda

Es durante estos programas y presentaciones cuando la también actriz ha paralizado a los televidentes y a las redes gracias a la producción de su imagen. Además de incluir diferentes peinados, maquillajes y accesorios, los vestuarios se han convertido en una característica muy especial de Belinda.

La cantante, por supuesto, no duda en mostrar sus diferentes caracterizaciones y estilos a lo largo de la temporada. Así sucedió el miércoles 7 de abril, cuando Belinda compartió una fotografía en su página oficial de Facebook.

Fotografía: Facebook @belindapop

En la fotografía se puede observar a la jueza en el set de La Voz Kids 2021, con una mano en la que parece su silla, Belinda porta unas largas extensiones, peinadas en dos coletas, un top con brillo dorado y una falda muy peculiar.

Fan del Heavy Metal

La prenda tiene la impresión de la portada del disco “Fear of the Dark”, interpretada por la banda británica de heavy metal Iron Maiden. El complemento del outfit fueron unas medias con el diseño de otro disco de la banda (“The Number of the Beast”) y del famoso anime “Sailor Moon”.

La combinación de prendas fue celebrada por fans de la cantante y, a pesar de que nadie puso en duda su imponente belleza, hubo un comentario que Belinda no toleró.

Un usuario de Facebook escribió en la fotografía: “Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden”. El comentario acumulaba poco menos de cuatrocientas reacciones. Esas palabras bastaron para que la cantante levantara la voz y respondiera las siguientes palabras:

“Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar… Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales”.

La reacción de Belinda provocó tal impacto en las redes sociales que pronto se convirtió en tendencia. Miles de usuarios celebraron su respuesta y otros más debatieron sobre la importancia de visibilizar estereotipos como estos para poder erradicarlos.

aar