Domingo de Pascua: Diviértete en familia con estas 4 actividades 

En nuestra infancia y aún en nuestros días, el conejo de Pascua sigue siendo un personaje icónico, en el que la tradición dicta que puedes dejar escondidos huevos de pascua y comer todos los chocolates que encuentres en tu casa.

Pese a la pandemia ocasionada por el ya no tan nuevo Covid-19, esta tradición es ideal y que no puede dejarse pasar, ya que comúnmente se realiza dentro casa, escondiendo múltiples huevos de chocolate por cualquier rincón de tu hogar.

Por ello, te traemos cuatro actividades que puedes realizar en familia en compañía de tus hijos que seguramente les fascinan y será todo un día lleno de diversión.

1. Maratón de películas

Existen muchas películas sobre el Día de Pascua, además de las religiosas que pasan en la televisión abierta, sin embargo, en el día se despide con un maratón de películas de pascua que puedes ver con las múltiples plataformas de streaming acompañadas de unas palomitas de mantequilla o de caramelo.

La Era de Hielo: La búsqueda de Pacua

Para arrancar motores, inicia con este cortometraje apegada a la historia de la Era del Hielo, donde Scrat y el resto de sus amigos prehistóricos vuelven para demostrar lo que sería la primera búsqueda de huevos del mundo. La cinta la podrás encontrar en Disney Plus.

Otra aventura de Scrat que cambia la historia. Foto: @discomoda

Hop: Rebelde sin pascua

Una comedia que trata sobre la historia de un conejo rebelde, y un hombre que quiere perseguir sus sueños queriendo ser el próximo conejo de pascua, que habla sobre la relaciones entre padres e hijos y cómo alcanzar tus sueños por más difíciles que sean. La película podrás encontrarla en la plataforma de Netflix.

La historia de una conejo rebelde que sueña con ser baterista Foto: / FB @hop

El Origen de los guardianes

La historia de fantasía sobre los legendarios guardianes de varias épocas del año; Jack Escarcha, "Norte", mejor conocido como Santa Claus, El Hada de los Dientes, "Bunny" el conejo de Pascua, y "Sandy" el creador de los sueños, donde todos tienen la misión de combatir al terrible "Sombra o el "Coco", quien que se esconde bajo la cama, hacer temer a la oscuridad, y se roba los sueños y esperanzas de los niños. Esta película podrás encontrarla en Netflix.

Los 5 Guardianes vencerán al temible Sombra. Foto: Especial / FB @ElOrigenDeLosGuardianes

Peter Rabbit

Aunque no es precisamente una película que habla sobre la Pascua, aunque, es una comedia sobre la historia de Peter Rabbit, un conejo -no precisamente de pascua- que les encanta pasar el día en el huerto del señor McGregor, aunque a él no le agrada que lo hagan.



Una comedia que no debes perderte en un domingo de Pascua Foto: Especial / FB @moonlightcinema

2. Tradicional “Egg Hunt”

La actividad que no puede faltar en un domingo de Pascua, es el tradicional “Egg hunt” o búsqueda de huevos, en el que tendrás que poner a prueba tus habilidades de sabueso para encontrar todos los huevitos de pascua y chocolates.

3. Decora huevos de Pascua

¡A pintar se ha dicho! Toma tus acuarelas y plumones para realizar una original obra de arte sobre la cáscara de huevo que previamente vaciaste en un contenedor, así descubrirás quién es el siguiente Picasso de la familia.

4. Galletas de Pascua

Una vez que haya terminado la búsqueda de huevos y chocolates, es momento de tomar todos los ingredientes para hacer unas deliciosas galletas de Pascua, usando pintura comestible para poder decorar.

