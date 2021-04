Mujer de 90 años es la instructora más longeva en Japón y ¡sólo duerme 4 horas!

La instructora de casi noventa años, Takishima Mika se convertiría en la instructora más logeva de Japón, además de que luce mucho más joven y con una condición física envidiable, no le ha temido al éxito y se ha aventurado a ser una de las outubers más populares del mundo fit.

A los 65 años descubrió su gran vocación y pasión al gym, orillado por un "simple" comentario de su esposo que le daría a entender que estaba un poco "rellenita", razón por la que ella se negaba a reconocer que había engordado, sin embargo el comentario de su esposo, la motivó para ir al día siguiente al gimnasio.

Mika, sin saber nada sobre el ejercicio y siendo una adulta mayor, quedó inesperadamente enamorada de las rutinas y la vida fitness, “No es que estuviera rellenita, es que mi talla de pantalón era el doble que ahora. Yo me negaba a reconocer que había engordado, pero cuando un día mi marido me lo hizo notar, pensé que no iba por buen camino y me apunté al gimnasio”, compartió para medio local.

A pesar de haber perdido peso rápidamente gracias a su disciplina y constancia, la mujer originaria de Japón, a la edad de 79 años, comenzó a fortalecer el torso gracias al apoyo de un entrenador personal, sin embargo 8 años después estaría completamente distinta.

Su instructor Nakazawa Tomoharu repentinamente le propuso que que fuera instructora la puso a hacer de entrenadora sin previo aviso, hoy en día pese a la pandemia, su motivación y gusto por compartir todo lo que aprendió, fueron los elementos necesarios para que iniciara sus clases de manera virtual y enseñara un método de ejercicios diseñado por ella. Hoy podemos encontrar sus videos desde YouTube.

Tiene 90 au00f1os y es la instructora de fitness mas longeva de Japu00f3n Posted by Japu00f3n And More on Saturday, April 17, 2021

Con información de Nippon

avh